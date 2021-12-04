Galatasaray'da Fatih Terim, Altay karşısına ofansif bir 11 sürecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Fatih Terim, Altay karşısına ofansif bir 11 sürecek

#Galatasaray#Altay#Fatih Terim
Galatasarayda Fatih Terim, Altay karşısına ofansif bir 11 sürecek
Ali Naci Küçük

G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Altay karşısında ofansif bir 11’le takımı sahaya sürecek. Rahatsızlanan Rumen futbolcunun yerine Feghouli’yi oynatması beklenen tecrübeli teknik adam Diagne yerine Muhammed’e görev vereceği öğrenildi. Halil ise kanat-tamamlayıcı forvet olarak sahada olacak.

Haberin Devamı

Ligde 3 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray’da artık hedef bugün Altay karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve ile puan farkını kapatmak. Lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde olan sarı kırmızılılar, ilk yarı bitimine kadar alacağı seri galibiyetler ile farkı indirmek istiyor. Bugün Altay ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in sahaya ofansif ve hücum ağırlıklı bir 11 süreceği öğrenildi.

BU KEZ GÖREV MUHAMMED’E

Rahatsızlanan Cicaldau’nun yerine bu kez orta sahada Feghouli’yi oynatması beklenen tecrübeli teknik adam hücum hattında da değişime gidecek. Fatih Terim’in, Altay mücadelesinde santrforda bu kez Diagne yerine Mustafa Muhammed’e görev vereceği belirtildi. Üretken ve skorer bir hücum hattı oluşturmak isteyen Fatih Terim’in, Halil Dervişoğlu’na da ilk 11’de yer verip kanat- tamamlayıcı forvet olarak sahaya süreceği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Elneny için babasından transfer açıklaması Galatasaray...Elneny için babasından transfer açıklaması! Galatasaray...Haberi görüntüle

G.SARAY DA ALTAY DA 3 PUANA HASRET

Haberin Devamı

Ligde galibiyete hasret 2 takım bugün İstanbul’da karşı karşıya geliyor. 3 maçını kazanamayan Galatasaray ile 7 maçtır 3 puan alamayan Altay kötü gidişe son vermek için Nef Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda rahatsızlanan Cicaldau ile tedavilerine devam edilen Boey ve Arda kadroda yer alamayacak. Altay’da ise sakat Bjönkander, Eren ve cezalı Thiam yok.

15- Altay ile oynadığı son 16 lig maçının 15’ini kazanan ve toplam 55 gol atan G.Saray, tek yenilgisini gol atamadığı 2000’deki maçta aldı.

7-  Fatih Terim ile Mustafa Denizli ligde 7. kez karşı karşıya geliyor. 2 tecrübeli teknik adam arasındaki rekabette Mustafa Denizli 3-1 üstün.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray’da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıGalatasaray’da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıHaberi görüntüle

Galatasarayda Fatih Terim, Altay karşısına ofansif bir 11 sürecek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Altay#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları