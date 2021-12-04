Galatasaray'da Fatih Terim, Altay karşısına ofansif bir 11 sürecek

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Ligde 3 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray’da artık hedef bugün Altay karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve ile puan farkını kapatmak. Lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde olan sarı kırmızılılar, ilk yarı bitimine kadar alacağı seri galibiyetler ile farkı indirmek istiyor. Bugün Altay ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in sahaya ofansif ve hücum ağırlıklı bir 11 süreceği öğrenildi.

BU KEZ GÖREV MUHAMMED’E

Rahatsızlanan Cicaldau’nun yerine bu kez orta sahada Feghouli’yi oynatması beklenen tecrübeli teknik adam hücum hattında da değişime gidecek. Fatih Terim’in, Altay mücadelesinde santrforda bu kez Diagne yerine Mustafa Muhammed’e görev vereceği belirtildi. Üretken ve skorer bir hücum hattı oluşturmak isteyen Fatih Terim’in, Halil Dervişoğlu’na da ilk 11’de yer verip kanat- tamamlayıcı forvet olarak sahaya süreceği öğrenildi.

G.SARAY DA ALTAY DA 3 PUANA HASRET

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Ligde galibiyete hasret 2 takım bugün İstanbul’da karşı karşıya geliyor. 3 maçını kazanamayan Galatasaray ile 7 maçtır 3 puan alamayan Altay kötü gidişe son vermek için Nef Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda rahatsızlanan Cicaldau ile tedavilerine devam edilen Boey ve Arda kadroda yer alamayacak. Altay’da ise sakat Bjönkander, Eren ve cezalı Thiam yok.

15- Altay ile oynadığı son 16 lig maçının 15’ini kazanan ve toplam 55 gol atan G.Saray, tek yenilgisini gol atamadığı 2000’deki maçta aldı.

7- Fatih Terim ile Mustafa Denizli ligde 7. kez karşı karşıya geliyor. 2 tecrübeli teknik adam arasındaki rekabette Mustafa Denizli 3-1 üstün.