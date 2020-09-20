Galatasaray'da Fatih Öztürk'ten Başakşehir maçı yorumu: 'Muslera'dan sonra...'

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Öztürk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Öztürk'ün açıklamaları;

Gol yemediyseniz yüzde 90-95 doğru performans vermişsinizdir. Nando'dan sonra uzun zamandır kaleyi gole kapatmamıştık, umarım böyle devam ederiz.

DİL SORUNU YAŞAMIYORUM

Dil sorunu yaşamıyorum, birçok takım arkadaşımla Fransızca ve İngilizce konuşuyorum. Bir sorun yok yani şu anda, sakatlık olmadıkça da olmaz.