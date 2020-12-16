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DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı! Saracchi, Babel ve Falcao...

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Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı! Saracchi, Babel ve Falcao...
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Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Saracchi takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda, dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

Galatasarayda Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı Saracchi, Babel ve Falcao...

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