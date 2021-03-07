MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Falcao'dan maç sonu itiraf! 'Kendimi rahat hissettim'
GeriFutbol Galatasaray'da Falcao'dan maç sonu itiraf! 'Kendimi rahat hissettim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Falcao'dan maç sonu itiraf! 'Kendimi rahat hissettim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Falcao'dan maç sonu itiraf! 'Kendimi rahat hissettim'

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da gollerin sahibi Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'TÜM TAKIMA TEŞEKKÜRLER'

Sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Falcao, "Güzel bir duygu uzun bir aradan sonra sahaya dönmek. Fatih Hocama, tüm takıma, teşekkürler. Hep destek oldular ve sahalara geri döndüm" dedi.

'SAHA İÇİNDE RAHAT HİSSETTİM'

Falcao sözlerini "Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek" şeklinde tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi