Galatasaray'da Falcao'dan maç sonu itiraf! 'Kendimi rahat hissettim'

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da gollerin sahibi Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'TÜM TAKIMA TEŞEKKÜRLER'

Sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Falcao, "Güzel bir duygu uzun bir aradan sonra sahaya dönmek. Fatih Hocama, tüm takıma, teşekkürler. Hep destek oldular ve sahalara geri döndüm" dedi.

'SAHA İÇİNDE RAHAT HİSSETTİM'

Falcao sözlerini "Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek" şeklinde tamamladı.