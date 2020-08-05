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GeriFutbol Galatasaray'da Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı!
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:54,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı!

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Galatasaray'da Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara transfer olan Atletico Madrid'de takım arkadaşı Arda Turan'a sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu.

Sarı-kırmızılılar transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı. Falcao, sosyal medya hesabında Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

Galatasarayda Falcaodan Arda Turana hoş geldin mesajı

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