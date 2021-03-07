Galatasaray'da Falcao ve Taylan ilk 11'e dönüyor! Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Süper Lig'de üst üste 8 maç kazandıktan sonra Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Mostafa Mohamed'i de kaybetmişti.

- Mısırlı golcü kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek, gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak.

- Geçtiğimiz sezon sansasyonel bir şekilde transferi gerçekleşen Kolombiyalı yıldız, gollerinden çok sakatlıklarıyla gündemde yer alsa da Mohamed'in yokluğunda kendini bir kez daha gösterme fırsatı yakalayabilir.

- TD Fatih Terim son 4 maçta ön liberoda Oghenekaro Etebo ile başlamıştı, Sivasspor karşısında Taylan Antalyalı'yı yeniden ilk 11'de oynatması bekleniyor.

- Sol bek Marcelo Saracchi hafta arası takımla birlikte çalıştı, Mohamed dışında göze çarpan tek eksik Emre Taşdemir kaldı.

SİVASSPOR

- Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen Sivasspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt cezalı.

- TD Rıza Çalımbay; savunmada Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa'dan, orta sahada Claudemir ve Isaac Cofie'den de sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.

- 5 maçlık yenilgisiz seride kaledeki ilk tercih Muammer Yıldırım'dı, bayrağı Ali Şaşal Vural teslim aldı, Mamadou Samassa yedek kulübesinde bekledi.

- Takımın en etkili ismi şüphesiz Max Gradel... 26 lig maçına 8 gol sığdıran tecrübeli kanat oyuncusu, 9 da asist yapmayı başardı.

- Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd henüz skor katkısı yapamadı. Orta alanda kaptan Hakan Arslan ve Fajçal Fajr direnci yukarıda tutuyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray iç sahada oynadığı son 6 lig maçının hiçbirinde ilk yarıda kalesinde gol görmedi.

- Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Rıza Çalımbay, Fatih Terim'e rakip olduğu 10 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 8 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%57'lik kesim 8 maç üst üste kazandıktan sonra Ankaragücü'ne kaybeden sarı-kırmızılı takımın, Sivasspor engelini firesiz aşıp yeni bir galibiyet serisi başlatacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Galatasaraylı Falcao'nun Monaco günlerinden, Rennes'e muhteşem gol! İzleyelim...