Galatasaray'da Falcao gelişmesi! Derbide...

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'a Radamel Falcao'dan güzel haber geldi.

Kolombiya basını, deneyimli futbolcunun 3 haftalık sakatlığını tamamen atlattığını ve Fenerbahçe karşısında sahada olacağını yazdı.

Haberde ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in Radamel Falcao'yu idmanlarda as kadroda oynattığına da dikkat çekildi.

AS Gazetesi'nin Kolombiya edisyonunda yer alan haberin detayları şu şekilde:

"Radamel Falcao, 3 hafta süren sakatlığının ardından takıma döndü. Sakatlığını tamamen atlatan El Tigre, 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu gösterdi. Bu maç, Galatasaray'ın ligde liderliğe yükselebileceği bir maç. Fatih Terim hafta sonu oynanacak derbiye kadar bir sorun yaşamak istemiyor. Antrenmanda U19 takımına karşı hazırlık maçı organize eden Terim, takım için de çeşitli varyasyonları denemesine rağmen Kolombiyalı forvetin yeri sabit kaldı."





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!