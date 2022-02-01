Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'tan Burak Elmas, Fatih Terim ve seçim açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiSon dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Görenler inanamadı Apartman duvarsız kaldı... Duvarı çalmışlarGörenler inanamadı! Apartman duvarsız kaldı... 'Duvarı çalmışlar'#Apartman
TikTokta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlarTikTok'ta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlar#Tiktok
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üzerime düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üzerime düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Ülkeyi karıştıran transfer 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...Ülkeyi karıştıran transfer! 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...#Transfer
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'tan Burak Elmas, Fatih Terim ve seçim açıklaması

#Galatasaray#Adnan Polar#Fatih Terim
Galatasarayda eski başkan Adnan Polattan Burak Elmas, Fatih Terim ve seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü’nün eski Başkanı Adnan Polat, Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile İstanbul Piyalepaşa’da bir araya geldi. Polat, organizasyonda sarı kırmızılı takımın gündemine dair de açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın sıkıntılı günler yaşadığını ve başkan Burak Elmas ve yönetimine destek olunması gerektiğini belirten Polat, "Bu durumu da hep beraber yaşıyoruz. Bazen denizler dalgalanmadan durulmuyor, şu anda dalgalı bir dönemdeyiz. Kötümser olmamak gerekiyor, bizler Galatasaray’da uzun yıllar hizmet etmiş olan kişiler şu andaki mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Sahada futbolcular, çok genç bir takım kuruldu. Çok sayıda yeni futbolcu alındı, bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Fakat şu anda sahada oynayan futbolcular Galatasaray’ın futbolcuları. Taraftarlardan özellikle benim ricam, kesinlikle sıkıntılı günlerde Galatasaray’ın birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım, taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Galatasaray’ın sıkıntılı günleri daha önce de oldu, belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönük bakmamak lazım. Önümüze bakacağız, el birliğiyle Galatasaray’ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayreti göstermemiz lazım. Galatasaray Türkiye’nin gözbebeğidir, bu dönemleri de aşacaktır" dedi.

"BEN GALATASARAY BAŞKANI İKEN BANA TEHDİT YAPTILAR, BEN O TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Kendi yaşadıklarını hatırlatan Polat, mevcut yönetime böyle bir tutumun sergilenmemesi gerektiğini aktardı ve şöyle devam etti: "Ben Galatasaray başkanı iken, bana tehdit yaptılar, ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Birçoğu daha sonra telefon ederek bunları söyledi, özür diledi. Mali kongrede başkan ve yönetimi, eğer Galatasaray’ın haklarını korumak için mücadele ediyorsa, orada bir yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapmazlar. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra da gelen her başkana aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray’ın bu yoldan çıkması lazım. Galatasaray kulüp üyelerine tavsiyem, sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler."

"BİR KULÜBÜN ANAYASASININ BU KADAR DETAYLI OLMAMASI LAZIM"

Sarı-kırmızılıların tüzüğünde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmemesi gerektiğine yönelik soruya yanıt veren Polat, "Galatasaray’ın tüzüğü 176 maddeden oluşuyor. Benim görüşüme göre, bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım. Ana prensiplerini ortaya koyan 60-70 maddelik bir tüzük olması ve günün şartlarına uyarlaması lazım. Yönetim kurulu şeklinde, divan kurulunun onayı alınarak yapılabilir çünkü bugünün dünyası o kadar yüksek tempolu ki, o kadar çok değişken ki, kanunlar ve yönetmelikler çok hızlı değişiyor. Bunun olması için genel kurulu toplayıp tüzük değişikliği yapmak lazım bu da imkansız bir şey. Tüzüğü daha sadeleştirip daha az maddelerle, yönetmeliklerle Galatasaray’ı yönetmek daha kolay. Tüzüğün hızlı bir şekilde ele alınması lazım" ifadelerini kullandı

"GALATASARAY’IN ŞU ANDA SEÇİME GİTMESİNE GEREK YOK"

Adnan Polat, Galatasaray’da şu anda seçim ortamının bulunmadığını kaydederek, "Galatasaray’ın şu anda seçime gitmesine gerek yok. Çünkü sıkıntılı bir dönem, yapılması gereken yönetime el birliği ile destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak lazım. Denizin tam ortasında, fırtınalı bir havada yelkenlinin içinde olduğunuzu düşünün, karaya ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz tsunami geliyor. Seçim Galatasaray’a şu anda öyle bir etki yapar. Onun için yönetime yardımcı olmak lazım" diye konuştu.

"2011 KONGRESİNDEN BERİ GALATASARAY CAMİASI İÇERİSİNDE GÖNLÜ KIRILAN, KÜSKÜNLER GRUBU VAR"

Camia içerisinde bölünmeler olduğunu ve bunun da giderilmesi gerektiğini söyleyen Polat, "2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Daha önce de söyledim, hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Bir kere camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer, insanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarlar da bundan feyz alacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki içeride oynayacağımız maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray’ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle Ultra Aslan içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var, onlara da sesleniyorum; lütfen tribünler takımın lehine, teknik heyetin lehine, yönetimin lehine bağırsınlar. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi, onun da çimentosu tribünlerdir. Ruhu tribünlerdir" dedi.

"GALATASARAY’IN AYDINLIK GÜNLERE İHTİYACI VAR"

Polat son olarak, "Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım, çünkü Galatasaray’ın aydınlık günlere ihtiyacı var."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Adnan Polar#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19