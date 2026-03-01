Galatasaray'da erken ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Haberin Devamı

Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerinde Girona'da forma giyen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yáser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

POTANSİYEL 630 DAKİKANIN YALNIZCA 176'SINDA OYNAYABİLDİ

Hem sağ ve sol kanatta hem de on numara pozisyonunda görev alabilen Asprilla, Galatasaray'da geçirdiği yaklaşık 1,5 aylık süreçte yalnızca 6 maçta şans buldu. Potansiyel 750 dakikanın yalnızca 175'inde oynayabilen Kolombiyalı oyuncu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GIRONA'YA GERİ DÖNÜŞ KAPISI KAPALI

İspanya'da yayın yapan Sport gazetesinin haberine göre; 18 milyon euro bonservis bedeli ile Girona kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Asprilla'ya olan inanç yitirilmiş durumda.

Sportif direktör Quique Cárcel, Asprilla'nın kulüpte bir geleceği olmadığını belirterek Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Asprilla'nın kendisine yeni bir kulüp bulması gerekeceğini söyledi.

Haberin Devamı

LEEDS UNITED'A GİDEBİLİR

Haberde Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray'da kalmaması halinde önümüzdeki sezon İngiltere'ye, bu kez Leeds United formasıyla geri dönebileceği belirtiliyor.

YARIM SEZON İÇİN 1.2 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde Yaser Asprilla'ya yarım sezon için 1 milyon 200 bin euro maaş ödeneceğini duyurmuştu.