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Galatasaray'da Erick Pulgar imzaya yakın! B planı ise Mohamed Elneny

#Transfer#Galatasaray#Erick Pulgar
Galatasarayda Erick Pulgar imzaya yakın B planı ise Mohamed Elneny

Kaleci ve forvet alan G.Saray’ın listesinde sırada ön libero var. Şilili Pulgar bedelsiz olarak satın alma opsiyonuyla kiralanıyor. Eğer son anda bir aksilik çıkarsa ibre Elneny’ye dönecek.

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G.saray’da kaleci pena ve forvet Gomis’in transferlerinin ardından sıra ön liberoda... Sarı kırmızılıların ‘6 numara’ transferinde A planı Erick Pulgar, B planı ise için Mohamed Elneny’ydi. Yönetim öncelikle Erick Pulgar’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak adına Fiorentina Kulübü’ne resmi teklif yaptı. İtalyan kulübü de sarı kırmızılıların teklifini kabul etti ve Şilili ön liberoyu bedelsiz olarak, satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray’a göndermeyi kabul etti.

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ELNENY 3 MiLYON iSTEDi

Şimdi sıra Pulgar da... Eğer bu sezon sadece 8 maçta şans bulabilen Şilili futbolcu ‘evet’ derse resmi imzalan atılacak. Aksi bir yanıt gelmesi
halinde rota Mohamed Elneny’ye dönecek. Arsenal’da forma giyen Mısırlı futbolcunun sarı kırmızılılardan 3 milyon Euro istediği öğrenildi. Eğer Pulgar olmazsa sarı kırmızılılar Elneny’den ücret indirimi isteyecek.

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SÜRPRiZ ADAY SANZ

Önliberoda mevkii için bir de sürpriz aday var... Barcelona B takımında oynayan Alvaro Sanz da G.Saray’ın listesinde... 21 yaşındaki ön libero için de girişimlerde bulunacağı belirtildi.

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#Transfer#Galatasaray#Erick Pulgar

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