Galatasaray'da Eren Elmalı 11'deki ilk maçında sakatlandı!

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Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı sarı kırmızılı forma ile ilk 11’de ilk maçına Fenerbahçe önünde çıkarken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Milli futbolcu mücadelenin 77. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maça devam edemeyen Eren Elmalı 1 dakika sonra yerini takımın tecrübeli ismi Dries Mertens’e bıraktı.

8 FUTBOLCUNUN iLK DERBi HEYECANI

G.Saray - F.Bahçe maçında 8 oyuncu ilk kez bu derbide sahne aldı. Ev sahibinde yeni transferler Eren ile Frankowski ilk kez F.Bahçe derbisinde forma giydi. Sarı lacivertlilerde ise ilk maçta forma giyemeyen Kostic ve Oğuz Aydın’ın yanı sıra Yusuf Akçiçek ve yeni transfer Skriniar da ilk kez G.Saray maçında görev yaptı. G.Saray’da Ahmed, F.Bahçe’de Talisca da 2. yarı şans buldu.