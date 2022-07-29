Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması! Evander ve Midstjö gerçeği

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Galatasaray 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Midtjylland forması giyen Evander... Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da titizlikle yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evander ismine de değindi.

Transfer sürecine ilişkin açıklamalar yapan Erden Timur, "Oyuncularla görüşmeleri belli noktaya kadar taşıyoruz. Elbette alternatifler içerisindeki en iyileri... Ben de o taraftan geldiğim için sabırsızlığı, o duyguyu anlayabiliyorum. Herkesin heyecanını anlıyorum ama bu ortamda doğruya karar vermemiz lazım" dedi.

Başta koydukları kriterlerden şaşmamak adına Evander transferi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Timur, "Baştaki koyduğumuz kriterlerden taviz vermememiz lazım. Evander için de geçerli, diğer oyuncular için de geçerli. Hocamız da en doğrusunu seçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'un Evander transferine olumsuz baktığı iddialarının gerçekliğine ilişkin soruyu da cevaplandıran Erden Timur, "Okan hoca da işin kolayına gidebilir. Hayır, o da bütün prensiplerden taviz vermiyor. Hepimiz günün sonunda hocamızın, bizlerin ne kadar doğru yaptığını bence anlamış olacağız. Bu zamanı da böyle serzenişlerle geçireceğiz. Bu da bu işin doğal sonucu. Hangi oyuncu biterse bu KAP'ta görülecek. Bu soruya bir şey diyemem" dedi.

MİDTSJÖ'DE SON DURUM

Evander'in yanı sıra Midtsjö transferine ilişkin de gelişmeleri aktaran Timur, "Fredrik Midtsjö, hocamızın beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istediğimizde 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldik. Kulübü bazı maçları oynadıktan sonra göndermek istiyor. Onu görüşüyoruz. Bugün gelmesi söz konusu değil. Bir takımın kullanmak istediği önemli bir oyuncusunu alıyor olmak değerli" dedi.

Galatasaraylı yönetici, hücum hattında da Haris Seferovic'e alternatif olabilecek o düzeyde bir yabancı forvet daha kadrolarına katmak istediklerini de belirtti.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇINDA OYNATMAK İSTEDİLER

Spor Arena'nın edindiği bilgilye göre; Mdstjö, Az Alkmaar'ın bu talebi nedeniyle henüz transferi tamamlanmadığı için takımından ayrılamadı. AZ, Mdstjö’yü UEFA'da oynayacakları Dundee karşılaşmasında oynatıp 12 Ağustos’ta göndermek istedi. Anack Galatasaray ligin başlayacağını dile getirip bunu kabul etmedi.