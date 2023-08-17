Galatasaray'da Erden Timur'dan Hakim Ziyech, Rashica açıklaması ve Beşiktaş'a yanıt!

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemi, Hakim Ziyech'in durumu ve Rashica hakkında konuştu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Bu sene bizim için çok farklı bir sezon olacak Motivasyon için buradayız. Ailemize yeni katılanlar oldu. Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi. Bu, bu sene yapacağımız yemeklerden biri.

ZIYECH'İN TESTLERİ BİTMEK ÜZERE

Ziyech'in sağlık testleri bitmek üzere. Bizde çok detaylı zaten bunlar. Transfer stratejimiz biraz farklı. Açıklarsam kartımızı açmış olurum. Opsiyonları tutarak hedefimize gitmek istiyoruz. Ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefliyoruz. Orası olmazsa Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyoruz. Bunun için kadro oluşturmak istiyoruz. Bizi bütçelerimiz Şampiyonlar Ligi için 3. seviyenin diplerinde ama bu bütçelerle 2. seviye takım kurmaya çalışıyoruz. Planlama ahilinde yapıyoruz bunu. Bu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin en iyi yolu opsiyonları açık tutarak en iyisine gitmek.

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EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Bizden bir oyuncu sıralaması beklemesin kimse ama en iyisini yapacağız. Şu anda geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne ciddi isimler aldık. Sol bek eksiğimiz vardı, hocamızın da listesinde olan Angelino'yu aldık. Sağ tarafa Tete'yi aldık. Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek kurduk takımı. Ziyech'te belli bir noktaya gelindi, neticelenirse açıklarız.

BEŞİKTAŞ'IN RASHICA VIDEOSU HAKKINDA

Beşiktaş'ın transfer açıklaması son derece yakışıksız. Şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Biz eksik bir şey yapınca özür diliyoruz. Azmimizle ve gece gündüz çalışmamızla ideallerimiz ve birlik, beraberliğimiz için yapıyoruz. Bunlar insanları bölmekten başka bir şeye yaramaz. Ucuz politikalar bunlar. Toplumu ayrışltırmak bölücülüktür. Anadolu her şeyiyle kenetlenmiş bir coğrafyadır. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Herkesin yanlış karşıladığı bir davranış. Son derece yanlış buluyoruz. Hatayla olmuş olabilir, o zaman çıkıp açıklarsınız ve yanlış olduğunu iletirsiniz. Bunların gündeme bile gelmemesi lazım. Herkes bu memleketin sahibi.

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RASHICA UZUN SÜRE BİZİ BEKLEDİ

Rashica son derece iyi bir oyuncu. Rakiplerimiz hangi transferi yapsa iyi oyuncu olduğunu söylüyorum ki gerginlik olmasın. Kanat oyuncusuna mı 10 numaraya mı ihtiyacımız olduğunu bilmediği için herkes konuşuyor. Rashica bizi uzun süre bekledi. Kadro planlamasında her şey değişiyor. Dinamik süreçte bütçeniz geniş olsa her şey kısa sürer ama bütçe kısıtlı olunca bekliyorsunuz. 8 numarada 40 gündür bizi bekleyen oyuncu var. İdeale gitmek istiyoruz. Bunun için de zaman gerekiyor. Geçen sene sıfırdan kadro kuruldu, son gün 5-6 oyuncu geldi. O zaman da 'Ne yapacaklar' diye düşünülmüş olabilir ama taraftarımız rahat olsun.

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8 NUMARADA 40 GÜNDÜR BİZİ BEKLEYEN OYUNCU VAR

Biz geçen seneki transferlerimizle Türk futbolunun transfer yapısını da başka noktaya çektik. Daha iyisini yapabilecekken, herkesin takdir edeceği güvenli tarafta kalmak da bir seçenek ama biz en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bir şekilde en idealine gideceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde insanlar görecek. 8 numarada bizi 40 gündür bekleyen oyuncu var. İdeale gitmek istiyoruz. Yüzde 100 ideale gidemeyebilirsiniz ama yüzde 90'a ulaşman lazım. Geçen sene de böyleydi, neredeyse kadronun yarısı son 15 gün geldi.

ÇALIM YEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM

Şu çalım işlerine herkes takılmış durumda. Sizin ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız siz de çalım atmış oluyorsunuz. Ben çalım yediğimizi düşünmüyorum ama gelen oyunculara göre herkes kararını verir. 'Aaa bunu alacaklarmış' diyip karar verirler. Bizim attığımız çalımlarla ilgili bir şey söylemedik. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili tüm belgeler, mesajlar var elimizde. Bazen futbolda bu olabiliyor. Taraftar çalım bekliyor ama herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesine üzülmedim, niye üzüleyim. Bence buradaki temel sorun herkesin her gün transfer okuma ve transfer duyma isteğinden kaynaklanıyor. 10 transfer yapıyorsanız her gün bir isim okusanız 90 veya 120 oyuncu eder. Bu da kulüplere ve Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin çoğu da planlamada yok. Guendouzi de bu isimlerden biri.

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SAMİMİYETSİZ GELİYOR

Hakemlerin tarafsız olup adil bir lig yürüteceğine inanmak istiyorum. Ligin gergin geçme ihtimali yüksek. Eğer böyle laflar ediliyorsa yüz yüze bakmamak lazım. Bu da samimiyetsiz geliyor. Bu kadar gerginlik varsa ve arkada merhaba denilip sarılınıyorsa bu da yanlış. Gerginlik olacaktır çünkü popülizm oluyor. Gerginliği azaltmak için şeffaf olmak gerekiyor. İletişimi sürekli hale getirmek lazım ki biz bunu yapacağız bu sene. Makul olan her şeyi yapmaya çalışacağız. Herkes şampiyon olmak istiyor. Ufak tefek gerginlikler olur ama büyütülmemesi lazım. Yapıcı tavrımızın karşılık bulmadığını gördüğümüzde biz de uyarımızı yaparız ama önemli olan planlı şekilde manipulasyon yapmamak lazım.

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ZANIOLO AÇIKLAMASI

Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Artık son aşamada diyebilirim. Amacımız 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinden fazlasını nasıl alırızdı. Bazı opsiyon ve bonuslarla bunu başarmaya çalışıyoruz. Zaniolo çok az oynadı. Az oynayan oyuncuya çok talip olmuyor. Zaniolo'da bizim amacımız gelir getirmesiydi. Bugün Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon eurolara çıkan değeri şu anda 25 milyon euro. Biz 3 milyon euronun altında bir imza parasıyla transferi yaptık. Amacımız oynatmak ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor. Zaniolo'da da inşallah neticeye erer.