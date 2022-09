Galatasaray'da Erden Timur'dan dikkat çeken açıklamalar! Transfer döneminde neler yaşandı? Arda Turan, Okan Buruk, maaşlar...

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, GS TV'de yayınlanan 'Mevzu Galatasaray" programında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Babam Galatasaraylı. Beni Galatasaraylı yapan babam liberaldir aslında, herkesi düşüncesinde serbest bırakır. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. O zaman eniştem değildi aslında. Mersin İdmanyurdu maçlarına götürürdü beni. Onun sayesinde Galatasaraylı oldum. 7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımda eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok duygulu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için.

6-7 KİLO VERDİM

Emanet iş zor... Bu süreçte 6-7 kilo verdim. Rahatladıktan sonra 3 kilo geri aldım. Hep de çok yoğun çalışırım. İlk defa kilo verdim. Kendi işinde hata yaparsan kendin bedel ödersin. Burada hata yaparsan, bedelini sen ödemiyorsun.

HEP EŞSİZ BİR YER

İnsan aile büyüğü vasıtasıyla takım tutuyor. Küçükken kazanıyor diye, başarılı diye, toplumda yeri var diye tutuyor. Belli bir yaştan sonra değerler bütünüyle, kendi değerlerinin uyuşması gerekiyor. Değerler ayrı olunca git gide o tutku azalır. Galatasaraylılık değerleri, toplum için çok önemli. İnsan bir yerde doğuyorsa, memleketi için doğuyor. İnsanın yaratılışı borçluluktur. Babam hep topluma faydası nedir derdi. Galatasaray'ın amacı topluma faydadır. 500 yılı aşkın bir lisenin köklerini oluşurduğu bir yer. Oyunculara transferde hep bunu anlattım. Burası dünyada hep eşsiz bir yer. Herkesin övündüğü bir konu bu. Eğitim kurumu, topluma adanmış değerleri yaratır

DURSUN BAŞKAN GÜVENDİ

Dursun Başkanımız görevi dağıtırken benimle görüşmüştü. Birlikte sürece başladık. Sonra bir malum, medyaya çıktığı için, bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıydım. Genç olduğumuz için bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Başta başkan yardımcısıydım ama bazı şeyler olduktan sonra müsaade istedim. İşin içine girmemeyi istedim. O gece evime gelen insanlar oldu, Eray Ağabey 'Sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun' dedi. Kendi duygumda düşüncemde iddialıyım, haklıyım o an. Ben aslında yalnız bırakmıyorum. 'Bu kadar anlatıyorsan, muhakkak yalnız bırakıyorsun' dediler. 'O zaman Sportif A.Ş'ye gireyim' dedim. Yalnız bırakmış olmazdım. Önce başkan yardımcılığıydı, böyle oldu. Sportif AŞ'de de altyapıyla ilgilenecektim, A takımla ilgilenmek söz konusu değildi. Seçimden 5-6 gün sonra Dursun Başkanımız bu görevi tevdi etti, güvendi sağolsun

BİRÇOK İNSANIN EMEĞİ VAR

Ben ön plana çıkıyorum. Yine basketboldaki gibi bu bir ekip işi. Birçok insanın emeği vardır. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta başkan ve yönetimdeki tüm üyelere. Sonuçta güvenip bize tam yetki verdiler. Sonra Okan Hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf etti. Oyuncu izledi, her şeyi yaptı. Mevcut takım işlerini yaptı. Her gece Ayhan Hoca, Emre, oyuncu izlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gece 4'lerden önce gidilmiyordu Florya'dan. Gece gece bize çay getirenler hakkını helal etsin, onlara da teşekkür ediyorum. Uğur Yıldız, Cenk Ergün çok önemli işler yaptı. 13 oyuncu alındı, 26 oyuncu gönderildi. 2 ayda her şey yapıldı.

FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Marcao gitti. Bize para kazandırdı. Nelsson çok ciddi teklif aldı. Sacha Boey hakeze öyle. Eski yönetime de teşekkürler. Öncelikle Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular alındı. Taraftarlık duygusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kimi zaman kızıyoruz, ediyoruz ama... Alpaslan Dikmen Ağabeyimizin çok güzel bir sözü var. Galatasaray için bir taşı alıp bir yere taşıyan herkese teşekkürler. Hatasıyla sevabıyla herkesi anlamak lazım. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer'e, Taylan'a, Atalay'a, ismini sayamadığım giden herkese teşekkürler

AYNI MAAŞA GELDİLER

İnsanların karar verme süreci, para değil sadece. İnsan kendisini karşı tarafın yerine koymalı. Bir kriterimiz vardı. Garanti oyuncularıma ihtiyacımız var strateji olarak. Garanti oyuncular şu demek? Sonra da şöyle bir kriter koyduk. Elit kulüplerin bir altı kulüplerden, 5 büyük ligdeki takımlardan 4-5 teklif alacak. Winner karakteri olacak, kupa için gelecek. Garanti oyuncu deyince ama daha çok parayı tercih eder, buraya gelir performans veremez. Önceliği para olmayacak oyuncu. Nasıl anlarsınız? Aynı paraya gelirse veya daha az paraya gelirse. Turnusoldür. Türkiye'de hep maaşı 2'yle 3'le çarpılmış. 4 sene 5 kontratlar verilmiş. Orada nasıl ikna ediyorduk bedellere? Aldığımız oyunculardan 4'ü, teklif edilen ve mevcut maaşların daha azına geldi. Bir tane 140 bin euro fazla verdiğimiz var. Diğerleri aynı maaşa geldi

2 YAŞ DÜŞÜK

Bu seneki yaş ortalamamızın geçen seneden 2 yaş düşük. Geçen sene de yaş ortalaması düşüktü. Aldığımız oyuncular içerisinde elit takımlardan teklif alan 2 oyuncu vardı. Bazı oyuncuların da tecrübeli olması gerekiyor. Elit takımlarda da 36-37-38-39 yaşında oyuncular var veya transfer edilen oyuncular var. Nasıl ikna ettik? Plan anlattık. İnsan vizyona, samimiyete, kararlılığa ikna olur. En önemlisi samimiyet. Samimiyetin dili, kültürü yok. Kalbe geçer. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin 5 beyni ikna etmeye çalışırken; kalp, 1000 kalbi fetheder de gelir. Biz 5 yıllık bir plan koyduk. Biz tekrar Avrupa şampiyonu olacağız. Orta vadeli planımız bu. Yaptıklarımızı, çalıştığımız yerleri, organizasyonlarımızı, projelerimizi, yeni nesil profesyonel yapılanmamızı anlattık. Finansmanını anlattık. Her şeyi anlattık. Uzun sürüyor tabii.

PAZARLIĞINI YAPTIK

Bir bu seneki stratejide gelecek sezonu da düşündük. Bu sezon garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Kolay değil, takım geçen sezon 13'üncü olmuş. Garanti oyuncularla da kısa süreli sözleşme imzalamamız lazım, seneye daha iyisi için. Yanlış bir şey yaptıysak da hemen dönebilelim. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Bunlar da maaş olarak yüksek maaş alanlar. 30 yaşında olup Oliveira var 4 yıllık imzalayan, Porto ile de 4 yıllık sözleşmesi vardı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonları hep 20-25 maç ilk 11. 45 dakika koyduğumuz oyuncular var. Orada da şunun pazarlığını yaptık, uzatma dakikaları olmasın

EN AZ 3 YILLIK İSTERLER

Hangi yaşta olursa olsun, hele son sözleşme yapılan yaşlarda 4-5 yıllık sözleşmeler isteler. En az 3 yıllık isterler. 1 yıllık sözleşmeler imzalamamızın nedeni gelecek yılı da planlamak. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Daha fazla detayımız var. Artık rakiplerimiz gibi 6-7 ay süremiz var bir sonraki yaz transferi için. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanmaya gideceğiz. Yönetsel yapılanmada da farklı şeyler olacak. 7 ayrı bölgeye ayırıyoruz yurt dışını. Ona göre scouting olacak. Oyuncu analiz takibi farklı şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi bir software ile olacak. Başarı unsurları gelişecek, değişecek. Gelecek sezon alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Genç transferlerimizi alıp başka kulüplere gönderip gelişimini izleyeceğiz. Böyle planlarımız var

TAKIMIN PERFORMANSI

Takımı nasıl buluyorum? Çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Gerçekçi konuşacağım. Alınmaca gücenmece yok. Oyun anlamında zamana ihtiyaç var. Atletizm anlamında öyle oyuncular da vardı istediğimiz ama garanti isimlere gitmemiz lazım. Atletizm anlamında gelişebilirdik. Atletik potansiyeli yüksek de olabilirdi. Orayı geliştirmemiz lazım. Her bölgede çok ciddi anlamda yedeklenmiş, kariyerli ve kabiliyetli isimlerle yedeklenmiş, 6-7 yıldız oyuncu aldı. Taa 12 sene öncesine gidip Drogba ve Sneijder vardı. Arada kaliteli, değerli isimler de vardı. Rakiplerimizin geçen sene kadroları da iyiydi, onlar daha da iyileştirdiler. 4 büyüğün, 4 büyüğünün de bu kadar şampiyonluk için iyi kadro kurduğu son 35 sezonda benzeri yok

HAKEMLERE UYARI OLACAK MI?

Sert tepki ve konuşma kısmının, şahsen söyleyeyim, ne kadar fayda verdiğini çok iyi tartmak lazım. Fayda mı veriyor, muhattap nezdinde neye neden olduğunu söyleyeyim. Koyun kendinizi TFF yerine. Olayı iyi algılatmak istiyorum. Karar vericiyle yüz yüze bakıyorsun, konuşuyorsun. Yüz yüzeyken eleştirin, her şeyi söyleyin. Sertlik, kararlılık, dirayet insanın yüzüne karşı gösterilir. Orada gösterdin. Çıkıyorsun dışarıda da esiyor, gürlüyorsun. Yapanlara bir şey demiyorum, herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. O insan, dışarıda kendi taraftarına mesaj veriyor diyor. O kişi ve insanlar nezdinde, samimiyetsiz bir tavır çiziyorsunuz

ARDA TURAN İÇİN JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ

Arda Turan için bir jübile düşünüyoruz. Ayrıca Galatasaray'a hizmet vermiş ve jubile yapmamış diğer oyuncularımız içinde düşünüyoruz.

FEGHOULI'NİN FIFA'YA ŞİKAYETİ

Feghouli kendisi açıkladı, hukuki süreç başlattı. Süreç o şekilde. Belli ödemeler yapılıyor. Bir sürü paralar ödeniyor. Yönetim, hepimiz cebimizden paralar veriyoruz. Burada yıllarca oynamış insanların belli şekilde daha özenli davranması gerekiyor