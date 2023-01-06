Galatasaray'da Erden Timur'dan derbi yorumu! 'Lider dönmek istiyoruz'

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Fenerbahçe derbisine hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz. İnşallah seyir zevki yüksek, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız.

İNŞALLAH KAZANIP GELECEĞİZ

Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz