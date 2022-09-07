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Galatasaray'da Erden Timur, TFF Başkanı Büyükekşi’ye Uğurlu için serzenişte bulundu! "Bu hakem operasyon yapmaya gelmiş"

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#Galatasaray#Erden Timur#TFF
Galatasarayda Erden Timur, TFF Başkanı Büyükekşi’ye Uğurlu için serzenişte bulundu Bu hakem operasyon yapmaya gelmiş
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur’un Gaziantep maçının devre arasında TFF Başkanı Büyükekşi’ye Uğurlu için serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Abdülkerim’in kırmızı kartı sonrası locasından protokole geçen Erden Timur duydukları rahatsızlığı “Sayın başkan biz iyilik kazansın istiyoruz. Her zaman efendilik ve iyilik tarafında olma gayesindeyiz. Ancak bu hakem buraya operasyon yapmaya gelmiş. Belli ki Galatasaray’a karşı bir ön yargısı var. Bu kötü niyet. Bu niyetin sorgulanması gerekiyor. Bunlara izin vermeyin sayın başkan” sözleriyle aktardı.

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G.Saray’ın 10 kişi kalmasına karşın Gaziantep’i yendiği maçın ardından hakemleri eleştirip “Kasıtlı işler var, dur diyeceğiz” açıklamalarında bulunan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un maçın devre arasında sıcağı sıcağına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Maçı locasında izleyen Timur, ilk yarı sonunda hakem Uğurlu’nun, Abdülkerim’i oyundan atması üzerine protokol tribününe geçerek soluğu TFF Başkanı’nın yanında aldı.

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TFF ile iyi ilişkilere sahip olan sarı kırmızılılarda Erden Timur, TFF Başkanı Büyükekşi’ye “Sayın başkan biz iyilik kazansın istiyoruz. Her zaman efendilik ve iyilik tarafında olma gayesindeyiz. Ancak bu hakem buraya operasyon yapmaya gelmiş. Belli ki Galatasaray’a karşı bir ön yargısı var. Bu kötü niyet. Bu niyetin sorgulanması gerekiyor. Bunlara izin vermeyin sayın başkan” diyerek Yaşar Kemal Uğurlu’nun bu kararından ötürü duydukları rahatsızlığını dile getirdi.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile sohbetinde Giresun, Ümraniye, Trabzon ve son olarak Gaziantep maçında Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonlarda VAR hiç bir uyarıda bulunmadığını dile getiren Timur, “Geride kalan 5 haftada Galatasaray maçlarında birçok tartışmalı pozisyon oldu. Ancak VAR hakemleri tek bir izleme tavsiyesinde bulunmadı. Bu normal mi? Biz ayrıcalık istemiyoruz. Adalet, hakkaniyet istiyoruz” diyerek bu detaya da dikkat çekti.

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#Galatasaray#Erden Timur#TFF

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