Galatasaray'da Erden Timur gözyaşlarıyla veda etti: Beni kıskanıp iftira attılar, hırsız komisyoncu dediler

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, günlerdir beklenenen açıklamasını dün yaptı ve sarı kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu. Bebek’teki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Timur, ayrılma kararını yaklaşık 1.5 ay önce başkan Dursun Özbek’e bildirdiğini belirterek, “Takım şampiyonluk yarışında olduğu için bunu o zaman açıklayabilmek mümkün değildi. Florya’nın etkilenmemesi gerekiyordu. O yüzden ‘Sportif AŞ’deki görevimiz devam ediyor’ demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O sevince limon sıkmak istemedim” dedi. Daha sonra kendisini bu önemli kararı almaya yönelten sebepleri anlatan Timur, şunları söyledi:

İNSAN, ONURUNA VE HAYATINA YAPILAN İFTİRALARA BİR NOKTADAN SONRA KATLANAMIYOR

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“Bu kadar yapılan iftirayı, samimiyetsizliği, her şeyi sayabilirim. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan toplumsal veya insani bir yanlış varsa orada durmayan biridir. Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. İnsanın onuruna, hayatına, çoluğuna, çocuğunun rızkından iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir olmuyor. Bunlar dışarıdan değil. Dışarıdan, rakibin yaptığı hiçbir şeyde sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor ama problem değil. Ancak içeriden olanın çaresi yok.

BIRAKMAYI BEN DE HİÇ İSTEMİYORUM AMA TUTUNABİLECEĞİM DAL KALMADI

Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaştı.. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar kalmamı istiyor. Ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Bu işten nemalanan o iğrenç insansam ne güzel, herkes kalmamı istiyor. Suyun başındayım. Neden gideyim? Galatasaray’ın asıl büyük problemi olan içerideki bu kötü siyaset. Sürdürülebilirliğinin olmamasının, bir şeyler iyi giderken böyle olmasının, Avrupa’da kupa kazanamamasının sebebi bu siyaset. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz.

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TARAFTARLAR YANIMDA OLMASA ŞİMDİYE KADAR LİME LİME EDİLMİŞTİM

Buradaki temel duygu kıskançlık. ‘İleride başkanlık için potansiyel insan olabilir. Şimdiden ayağını kaydıralım’ gibi tamamen bencil hislerle yapılıyor. Bencil insanların olduğu yerde, ‘Gel Galatasaray’ın değerleri için savaşalım’ deniyor. Yok öyle bir şey. Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda bu kadar taraftar olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim. Son 1 yılda kendi sponsorluklarım dışında bireysel çevremle Galatasaray’a 40 milyon Euro sponsorluk getirdim. Bu sezon 720 bin forma sattık. Maç günü gelirlerini 9 kat artırdık, Florya projesini ortaya koydum. Bu iftiralar dursun diye sustum ama olmadı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik.”

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ARKAMDA BiR TEK MAURO iCARDi DURDU

Erden Timur, görevi bırakmasının Mauro İcardi’nin takımdaki geleceğini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine, “Mauro ile bir şey konuşmadım ama kendisi anlıyor. Benim arkamda duran, vefa gösteren çok az sayıda insandan birisi. Gerçek anlamda sahiplenmeyi onunla yaşadım. Ayrılacağını düşünmüyorum” dedi. Fenerbahçe tarafınn kendisiyle ilgili açıklamalarının kararında etkili olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Timur, şunları söyledi: “Saldırıların zerrece etkisi olmadı. Fenerbahçe camiası, ‘Kesinlikle ayrılmayacak. Çünkü Galatasaray’ın şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Çıkarsa başına çok şey gelir’ dedi. Onlardan korksam kalmam gerekirdi. Şirketim yüzlerce kez incelendi. Hakkımda şikayet hattı kurdular. ‘Erden’in arkasındayız’ diyorlar ama Mauro’dan başka kimse yoktu.”

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iCARDi: GERi DÖNECEKSiN

Icardi de Timur için bir veda mesaj yayınlayarak, “Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun. Bitti diye ağlama, bunu yaşadığın için gülümse. Eminim ki gelecekte daha güçlü geri döneceksin” dedi.

BAŞKANLIĞA YEŞiL IŞIK

Erden Timur, ileride Galatasaray Başkanlığı’na aday olup olmayacağının sorulması üzerine, “İleride neler olacağını bilemem. Her Galatasaray taraftarı başkan olmayı ister. Eğer zaman oraya götürürse tabii ki yaparız” dedi. Timur ayrıca Galatasaray’ın gelecek sezon da şampiyon olacağını iddia etti.