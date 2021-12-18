Galatasaray'da Erden Timur da istifa etmiş!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Erden Timur da istifa etmiş!

#Galatasaray#Erden Timur#Rezan Epözdemir
Galatasarayda Erden Timur da istifa etmiş

45 gün önce hem başkan danışmanlığını hem de Emlak AŞ’deki görevini bıraktı. Galatasaray Kulübü’nde ilk istifanın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir değil, Erden Timur tarafından gerçekleştiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılı kulübe önemli sponsorluk katkıları veren ve son olarak stadın isim sponsoru NEF’in sahibi olan Erden Timur 45 gün önce sarı kırmızılılardaki görevini bıraktı.

Galatasaray Kulübü’nde ‘Başkan Danışmanı’ ve sarı kırmızılı kulübün Emlak AŞ yönetiminde yer alan Timur’un bu iki görevinden de Burak Elmas ile görüşerek istifa ettiği ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda istifa eden Rezan Epözdemirden hukuka aykırı çıkışıGalatasaray'da istifa eden Rezan Epözdemir'den 'hukuka aykırı' çıkışı!Haberi görüntüle

BASKETBOLA VE KULÜBE DESTEĞE DEVAM

Bu gelişmeyi doğrulayan Erden Timur “Ben bu kararı 45 gün önce aldım ve Başkan Burak Elmas’a da sundum. Ancak önce Galatasaraylı olduğum ve Galatasaray menfaatleri gereğince de böyle bir olayla gündeme gelmemek adına sessiz kaldım” diyerek bu iki görevi bıraktığını belirtti. Ancak bu karara rağmen Timur, basketbol şubesindeki görevine ve desteğe devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Erden Timur#Rezan Epözdemir

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu