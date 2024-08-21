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Galatasaray'da Eray Yazgan'dan 'VAR' yorumu: Kanımız dondu

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#Galatasaray#Eray Yazgan#TFF
Galatasarayda Eray Yazgandan VAR yorumu: Kanımız dondu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sert bir açıklama yaparken, yabancı VAR çağrısında bulundu.

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, açıklanan VAR kayıtları hakkında konuştu.

Görüntüleri izlediğinde kanının donduğunu belirten Yazgan, şöyle konuştu: “Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük. Atletik testi tamamlanamayan Volkan Bayarslan’ın VAR testi yapılsa orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık.

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PANİKLE ÇAĞIRMIŞ

Hakem ‘G.Saraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?’ diyor, o da ‘Evet’ diyor. Sonra da diyor ki ‘Ayağını uzatıyor’... Bir karar ver! O kadar panikle çağırmış ki VAR’a... ‘Şu golü nasıl iptal ettiririm’ diye. Geçen seneki TFF’nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür.”

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#Galatasaray#Eray Yazgan#TFF

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