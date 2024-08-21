Galatasaray'da Eray Yazgan'dan 'VAR' yorumu: Kanımız dondu

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, açıklanan VAR kayıtları hakkında konuştu.

Görüntüleri izlediğinde kanının donduğunu belirten Yazgan, şöyle konuştu: “Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük. Atletik testi tamamlanamayan Volkan Bayarslan’ın VAR testi yapılsa orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık.

PANİKLE ÇAĞIRMIŞ

Hakem ‘G.Saraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?’ diyor, o da ‘Evet’ diyor. Sonra da diyor ki ‘Ayağını uzatıyor’... Bir karar ver! O kadar panikle çağırmış ki VAR’a... ‘Şu golü nasıl iptal ettiririm’ diye. Geçen seneki TFF’nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür.”