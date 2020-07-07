Galatasaray'da en pahalı golleri Radamel Falcao atıyor

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray’da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu Radamel Falcao’nun performansı oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı. Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17’sinde oynamadı. Tecrübeli forvet, Süper Lig’de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda 3’er maçta görev yaptı.

Trabzon ve Başakşehir’e karşı hiç oynamadı

Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka dikkat çeken olay; büyük maçlardaki performansı... Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e karşı 2 maçta da oynamayan Kolombiyalı, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de forma giymedi. Falcao, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi. İmza parası ve bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon Euro’yu bulan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol attı, 1 asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi de giderse...

11 golünün 10’u Süper Lig’de, diğerini Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a atan Falcao’nun şu an itibarıyla her bir golünün maliyeti 636 bin Euro (4 milyon 897 bin TL). Kolombiyalı futbolcunun bekleneni verememesi Galatasaray’ın üç kulvarda da başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi oldu. Sarı kırmızılı takım, yılda ortalama 40 milyon Euro gelir getiren Şampiyonlar Ligi’ne katılma vizesini alamadığı taktirde Falcao’nun elden çıkarılması gündeme gelecek.

İŞTE FALCAO'NUN KAZANCI

1 YILDA: 7 milyon € (54.4 milyon TL)

1 AYDA: 583 bin € (75.7 milyon TL)

1 HAFTADA: 134 bin € (1 milyon 36 bin)

1 GÜNDE: 19 bin 178 € (147.7 bin TL)

1 SAATTE: 799 € (6 bin 152 TL)

1 DAKiKADA: 13.3 € (102 TL)

4 BÜYÜKLERİN EN BÜYÜK TRANSFER FİYASKOLARI

Daniel Güiza (Fenerbahçe)

2008’de 14 milyon Euro’ya alındı. Yılda 3 milyon Euro ödendi. 98 maçta 35 gol, 21 asist üretti. 2011’de bedelsiz olarak gönderildi.

Robin van Persie (Fenerbahçe)

2015’te 6.5 milyon Euro’ya alındı. Yılda 4.95 milyon Euro ödendi. 87 maçta 36 gol, 7 asist üretti. 2018’de bedelsiz olarak gönderildi.

Ariel Ortega (Fenerbahçe)

2002’de 6.5 milyon Euro’ya alındı. Yılda 2 milyon dolar ödendi. 20 maçta 5 gol, 9 asist üretti. 2003’te 5 milyon Euro’ya satıldı.

Zvjezdan Misimovic (Galatasaray)

2010’da 8.5 milyon Euro’ya alındı. Yılda 2.1 milyon Euro ödendi. 9 maçta sadece 1 asist üretti. 2011’de 4.5 milyon Euro’ya satıldı.

Elano Blumer (Galatasaray)

2009’da 7 milyon Euro’ya alındı. Yılda 2.75 milyon Euro ödendi. 47 maçta oynadı, 7 asist yaptı. 2011’de 2.9 milyon Euro’ya satıldı.

Oscar Cardozo (Trabzonspor)

2014’te 5 milyon Euro’ya alındı. Yılda 2.5 milyon Euro ödendi. 66 maçta 28 gol, 6 asist üretti. 2016’da 2.4 milyon Euro’ya satıldı.

Rodrigo Tabata (Beşiktaş)

2009’da 8 milyon Euro’ya alındı. Yılda 1.3 milyon Euro ödendi. 48 maçta 2 gol, 15 asist üretti. 2011’de 1.1 milyon Euro’ya satıldı.

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