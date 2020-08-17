MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da en iyi transfer Luyindama
GeriFutbol Galatasaray'da en iyi transfer Luyindama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da en iyi transfer Luyindama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da en iyi transfer Luyindama
Abone Olgoogle-news

Marcao ile birlikte Türkiye’nin en sağlam defans ikilisini oluşturan Luyindama, tüm sağlık sorunlarından kurtuldu.

Galatasaray’ın yeni sezonda en önemli kazançlarından biri Christian Luyindama olacak. En formda olduğu dönemde Demokratik Kongo Milli Takımı’nın 18 Kasım 2019’a Gambiya ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan tecrübeli defans oyuncusu tüm sağlık problemlerinden kurtuldu.

Halen ülkesinde tatil yapan Luyindama’nın sakatlık sonrası yapılan fizik testlerini başarıyla geçtiği belirtildi.

6 AYLIK PARASI FIFA’DAN

Marcao ile birlikte Süper Lig’in en sağlam defans ikilisini oluşturan Luyindama’nın aylar sonra dönüşü, Galatasaray’da ‘yeni transfer’ etkisi yapacak. Bu arada mili maçta sakatlanması nedeniyle, Luyindama’nın sahalardan uzak kaldığı süreçte sarı kırmızılı kulüpten alması gereken 600 bin Euro’yu FIFA karşıladı.

Galatasarayda en iyi transfer Luyindama

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle