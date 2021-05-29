Galatasaray'da en bereketli seçim! Genel kurulda 6 isim yarışacak

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da 19 Haziran’da gerçekleşecek başkanlık seçiminde son yıllarda görülmemiş bir yarış yaşanacak.

Başkan adayları dün Divan Kurulu Başkanlığı’na yönetim kurulu listelerini teslim ederken, 3 hafta sonra yapılacak olağan seçimli genel kurulda sarı kırmızılıların yeni başkanı olabilmek için mücadele edecek. Daha önce adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoığu ve Işın Çelebi’nin ardından hafta içi eski bakanlardan İbrahim Öztürk de göreve talip olduğunu açıklamıştı. Son günün sürprizini ise Yiğit Şardan yaptı.

Bu kadar aday çıkıyorsa yönetim iyi işler yapmış!

Sarı kırmızılılarda daha önce başkan yardımcılığı görevine üstlenen Şardan’ın ekibinde mevcut yönetiminde 2. başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa aday olan Yiğit Şardan yaptığı açıklamada, “Bu kadar aday çıktığına göre; yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde! G.Saray’ın çok sorunu yok herhalde! O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım” ifadelerini kullandı.



