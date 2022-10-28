Galatasaray'da Emre Taşdemir 2149 gün sonra golle buluştu! Juan Mata siftah yaptı

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Galatasaray’da Emre Taşdemir bu sezon ilk kez görev aldı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Taşdemir, geçtiğimiz sezonu Giresunspor’da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile Rezerv Lig’de 4 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, A Takım’da ise son olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakasında süre aldı.

Sarı kırmızılı formayla uzun süre sonra görev alan Emre Taşdemir, 60. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken 2149 gün sonra golle buluştu.

Opta verilerine göre, Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana ilk golünü Fatih Karagümrük'e atan Emre Taşdemir, Ağustos 2021'den (Luyindama vs Hatayspor) bu yana Galatasaray formasıyla kafa golü kaydeden ilk savunma oyuncusu oldu.

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MATA'NIN İLK GOL SEVİNCİ

Mücadelenin 85. dakikasında İspanyol futbolcu Mata takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 34 yaşındaki futbolcu, bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11’de başlayan deneyimli futbolcu 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu. Juan Mata bu müsabaka ile birlikte 3. resmi karşılaşmasını oynadı.