Galatasaray'da Emre Kılınç'tan Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler: "Cebimizden yiyoruz"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Emre Kılınç, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin henüz bitmediğini ve reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyleyen Kılınç, "Bizim iç sahada rakiplere puan kaybetmememiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. İlk yarı hiç istediğimiz gibi geçti. Yediğimiz golde de çok şanssızdık. Son dakika attığımız golle 1 puan aldık. 2 puan kaybettik. Cebimizden yiyoruz. Fırsatlar geçiyor elimize, tepiyoruz her seferinde. Daha lig bitmedi. Antalya'da reaksiyon göstererek 3 puan almak ve sonuna kadar savaşmak istiyoruz" dedi.

Daha iyi oynamaları gerektiğini belirten başarılı futbolcu, "Geçen hafta çok farklı oynadık. Bu hafta farklı oynuyoruz. İçeride daha baskılı, daha iyi oynamamız lazım. Bugün durağan kaldık. Ne desek yalan olur. Teşhisi koysak çözümü de koyacağız. Hoca gösteriyor bize, bizim de uygulamamız lazım. Rakibin de üstünlüğü yoktu. Maçın sonlarına doğru biz üstündük. Daha iyi olmamız lazım. Maçın belli bölümüne değil de geneline üstünlük koymamız lazım" şeklinde konuştu.

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