Galatasaray'da Emre Kılınç'ın mutlu günü!

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, “Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.