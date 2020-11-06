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GeriFutbol Galatasaray'da Emre Kılınç'ın mutlu günü!
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Haber Giriş: 06.11.2020 - 00:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Emre Kılınç'ın mutlu günü!

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Galatasaray'da Emre Kılınç'ın mutlu günü!
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Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç’ın bir kız çoçuğu dünyaya geldi. Kılınç çifti kızlarına Elisa ismini verdi.

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, “Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.

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