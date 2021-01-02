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GeriFutbol Galatasaray'da Emre Kılınç, özür mesajı yayımladı
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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Emre Kılınç, özür mesajı yayımladı

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Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

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  • Galatasaray-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Antalyaspor maçının ikinci yarısında Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre, yayımladığı özür mesajında "Tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray tarafından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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