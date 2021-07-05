Galatasaray'da Emre Akbaba'nın imzasındaki detay! Sadece Trabzonspor... Transfer Haberleri

Spor Arena Detay - Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanırken mali detayların açıklanmaması dikkat çekti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

SADECE TRABZONSPOR KALDI

Galatasaray Kulübü, artık futbolcuların yıllık ücretini KAP'a bildirmeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Emre Akbaba'nın da maliyeti açıklanmadı. Böylece Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray da bu yönde bir karar aldı. 3 büyüklerin dışında Trabzonspor bu konuda farklı bir yol izliyor. Bordo mavililer, KAP bildirimlerinde transfer ücretlerini de duyuruyor.

Bordo Mavililer, Gervinho, Peres ve Koita transferlerinin tüm detaylarını resmen duyurmuştu.

EMRE AKBABA'NIN İLK DUYGULARI

Galatasaray'da sözleşmesi 2 yıl uzatılan tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımla büyük başarılar yaşamak istediğini söyledi.

Emre Akbaba, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz. Gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla birlikte çalışmayı da. Hocalarımızla birlikte inşallah güzel çalışmalarımızı yapıp, PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.