Galatasaray'da Emre Akbaba'dan itiraf! 'Bu gol hep hatırlanacak'

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da golün sahibi Emre Akbaba, maç sonunda konuştu.

Hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu dile getiren Akbaba, "Gol attığım için çok mutluyum. Trabzonspor maçıyla bir ivme yakaladık ve 6'da 6 yapmak istediğimizi söyledik. Şimdi 2'de 2 oldu." dedi.

ŞAMPİYON OLURSAK...

Emre Akbaba sözlerini "Çok mutluyum. Şampiyon olursak, bu goller hep hatırlanacak. İnşallah şampiyon oluruz da bu goller hep hatırlanır." ifadeleriyle tamamladı.

Ömer Bayram ise "Oyunun çoğu bölümünde top bizdeydi, onların sahasında oynamaya çalıştık. Hızlı gol bulmak istedik ama olmadı. İyi yönü de, son dakikalara kadar konsantrasyonumuzu bozmadık" şeklinde konuştu.