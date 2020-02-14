Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası esiyor

Geçen yıl Mayıs ayında şanssız bir sakatlık geçirip ameliyat olan Emre Akbaba, 2020 senesinde adeta ikinci baharını yaşıyor. Yeni yılda çıktığı 5 maçta 4 gol atan yıldız futbolcu, performansıyla ligin kalan bölümü için ümit veriyor.

Rizespor, Denizlispor ve Konyaspor’un ardından, kupada da Alanyaspor’u boş geçmeyen Emre, Belhanda’nın yerini şimdiden doldurmuş durumda.

Teknik ekip, ilk devrenin tamamını tedaviyle geçiren Akbaba’nın fiziksel formunu yükselttiğinde, takım oyununa seviye atlatabilecek kalitede olduğunu düşünüyor.





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