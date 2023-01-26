Galatasaray'da Emirhan Kayar ve Jankat Yılmaz'a yeni sözleşme

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Akademi futbolcumuz Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde konuşan genç orta saha oyuncusu; "Çok mutluyum. İlk imzam için kulübümüze ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah benim için iyi olacak. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Başkan Dursun Özbek ise; "Emirhanlar bizim geleceğimiz, onlar Galatasaray'ın çimentosu. Yaşı daha çok genç. İnşallah Galatasaray'a büyük hizmetler verecek. Sabırla kulübümüze hizmet etmeye devam etsin. Onlar Galatasaray'ın geleceği, bizler de kulübümüzün geleceğini hazırlıyoruz. allah sakatlık vermesin. İnşallah çok başarılı olsun. Bizler onun yanındayız. Avrupa ve dünya çapında bir futbolcu olması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah sağlıklı şekilde uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder." sözlerini kullandı.

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JANKAT YILMAZ SÖZLEŞME UZATTI

Galatasaray'dan daha sonra Jankat Yılmaz için yapılan açıklamada; "Akademimizden yetişen kalecimiz Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.