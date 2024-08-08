×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Elias Jelert'ten kötü haber! Hatayspor maçında...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Elias Jelert#Hatayspor
Galatasarayda Elias Jelertten kötü haber Hatayspor maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:31

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yeni transfer Elias Jelert'ten gelen haberler pek iç açıcı değil.

Haberin Devamı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu yarın evinde Hatayspor maçıyla açacak.

Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Elias Jelert'in Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında ağrıları sebebiyle forma giyemeyen genç sağ bek, devam eden günlerde idmana çıkmış ancak takımla çalışmamıştı. Fanatik'in haberine göre yeni transferin Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor. Sağlık ekibinin Danimarkalı oyuncu için seferber olduğu ve bir an önce hazır duruma gelmesi için özel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Gözden KaçmasınRuslardan Galatasaraylı yıldızlara 22 milyon Euro Lucas Digne ve menajerinden transfer için açıklama...Ruslardan Galatasaraylı yıldızlara 22 milyon Euro! Lucas Digne ve menajerinden transfer için açıklama...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Elias Jelert#Hatayspor

BAKMADAN GEÇME!