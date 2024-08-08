Galatasaray'da Elias Jelert'ten kötü haber! Hatayspor maçında...

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu yarın evinde Hatayspor maçıyla açacak.

Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Elias Jelert'in Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında ağrıları sebebiyle forma giyemeyen genç sağ bek, devam eden günlerde idmana çıkmış ancak takımla çalışmamıştı. Fanatik'in haberine göre yeni transferin Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor. Sağlık ekibinin Danimarkalı oyuncu için seferber olduğu ve bir an önce hazır duruma gelmesi için özel çalışmalar yaptığı belirtildi.