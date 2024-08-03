Galatasaray'da eksik var mı? Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var? Süper Kupa iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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GALATASARAY

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosunu Elias Jelert ve Michy Batshuayi ile güçlendirdi.

Tete, Emin Bayram ve Nicolo Zaniolo'dan (kiralık) transfer geliri elde edildi.

TD Okan Buruk'un Süper Kupa mücadelesine geçen sezonun son bölümündeki ilk 11 ve oyun planıyla çıkması bekleniyor.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Copa America oynayıp kampa geç katıldığı için maç kadrosunda olmayacak. Savunmanın göbeğinde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Yeni transfer, Danimarkalı sağ bek Jelert hafif bir sakatlığı bulunduğu için riske edilmeyecek.

Hücum merkezinde Mauro Icardi'yi izleyeceğiz; bir diğer yeni transfer Batshuayi kenarda bekleyecek.

Orta alanda "Berkan Kutlu & Lucas Torreira" ikilisi, önlerinde Dries Mertens olacak.

BEŞİKTAŞ

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Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş ise bambaşka bir kimliğe büründü...

TD koltuğunda artık, Serdar Topraktepe yerine Giovanni van Bronckhorst oturuyor.

Ante Rebic ve Rachid Ghezzal'la yola devam edilmedi. Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Umut Meraş, Valentin Rosier serbest bırakıldı.

Son olarak da Tayfur Bingöl, Eyüpspor'a kiralandı.

Savunmaya Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, kanat bölgesine Can Keleş, hücuma Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri yapıldı.

15 günde 10 tane (birçoğu da zayıf rakiplerle) hazırlık maçı oynadılar.

Emirhan takıma yeni katıldığı için kadroda olmayacak. Stoperde "Gabriel Paulista & Omar Colley" izleyebiliriz.

Immobile'nin en ileride, kanatlarda Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'un olduğu bir hücum düzeni çok olası. Rafa Silva da herkesin merkezinde...

"Galatasaray - Beşiktaş" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım bugüne kadar 8 kez Süper Kupa oynadı. (5 GS - 3 BJK)

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı!

- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sı İYX bitti.

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- 6 derbi üst üste "KG VAR" izlemiştik ancak, son derbi 1-0 GS üstünlüğü ile sonuçlandı.

- Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, geçen sezon 30 karşılaşmada düdük çalmıştı. (154 sarı kart, 5 kırmızı kart, 15 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%35'lik kesim Süper Lig'in son şampiyonundan bir zafer de (90 dakika içinde) Süper Kupa'da bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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