Galatasaray'da duygusal ayrılık: Muslera ve Mertens omuzlarda veda etti! Mauro Icardi...

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Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geldi.

Seyrantepe'de oynanan müsabakayı 17. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan ve 81. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera ile Dries Mertens veda etti.

MUSLERA 'BÜYÜK KAPTAN' TEZAHÜRATLARIYLA KARŞILANDI

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

MUSLERA VEDA ETTİ

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Sarı - kırmızılı forma ile 14 sezonu geride bırakan Muslera, Galatasaray'daki son maçına çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Urugaylı yıldız, 88. dakikada Günay Güvenç'e bıraktı.

Galatasaray tribünleri ise Muslera'yı oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Tecrübeli kaleci aynı zamanda ilk numarası olan 25 numaralı formayı sırtına geçirerek yedek kulübesine geldi.

Belki son kez "Son anda Muslera..."pic.twitter.com/Hx9hGNnGP3 — Spor Arena (@sporarena) May 30, 2025

TARAFTAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sarı - kırmızılı taraftalar Muslera'nın tribünlere veda ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Kameralara yansıyan görüntülerde maç kadrosunda olmayan Mauro Icardi'nin de gözyaşları döktüğü görüldü.

Galatasaray taraftarları, Fernando Muslera'nın veda maçında gözyaşlarına hakim olamıyor.pic.twitter.com/OD8UHBvEPz — Spor Arena (@sporarena) May 30, 2025

19 KUPA KALDIRDI

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 8, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 5 kez olmak üzere 19 kupa kazandı. 38 yaşındaki eldiven, Aslan'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak yer alıyor.

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MUSLERA REKORLARA DOYAMADI

Süper Lig'de en fazla müsabakaya çıkan yabancı futbolcu olan Muslera, Galatasaray tarihinde de Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu ünvanını kazandı. Uruguaylı file bekçisi Aslan ile kazandığı 19 kupayla aynı zamanda ligde sarı-kırmızılılarla en fazla kupa sevinci yaşayan yabancı futbolcu olarak da yer alıyor. Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kalecisi olarak buradaki kariyerini tamamladı.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da görev aldığı 550 müsabakanın 194'ünde gol yemedi. Fernando Muslera, geçirdiği 14 sezonda Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta kalesini gole kapatma rekorlarını da kırdı. Muslera 2011-2012 sezonunda 16 kez ile kırdığı rekoru, 2023-2024 sezonunda 17 defa ile geliştirdi.

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2 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde ayrıca 2 kez gol sevinci yaşadı. Muslera, ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in son haftasındaki Manisaspor mücadelesinde penaltıdan gol kaydetti. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon da 36. hafta İstanbul'da oynadıkları Kayserispor karşılaşmasında yine penaltıda topun başına geçti, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

MERTENS 'DALYA' İLE AYRILDI

Galatasaray ile geçirdiği 3 sezonda Dries Mertens, toplam 136 resmi karşılaşmada görev aldı. Son maçında Süper Lig'de dalya heyecanı yaşayan Mertens burada ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 12, Türkiye Kupası 9, TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.

3 SEZONDA 44 ASİST YAPTI

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da görev aldığı 136 mücadelede rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, geçirdiği 3 sezonda ayrıca 44 de asiste imza attı. Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de asist kralı oldu.

Sahadaki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Mertens, sempatik tavırlarıyla da taraftarın en beğendiği oyuncular arasında oldu. Ailesi özellikle oğlu Ciro da sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

OMUZLARDA UĞURLANDI

Mücadelenin 78. dakikasında yerini Sallai'ye bırakan Mertens, Galatasaray'a 'veda' dedi. Mertens'in oyundan alındığı anlarda ise takım arkadaşları yıldız futbolcuyu omuzlarına alırken tribünler büyük destek gösterdi.