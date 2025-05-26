Galatasaray'da duygusal anlar! Icardi'den Muslera'ya çağrı: '1 yıl daha!'

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Galatasaray 25. şampiyonluğunu Yenikapı etkinlik alanında taraftarlarıyla birlikte kutluyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray'ın Urugaylı kaptanı Fernando Muslera, kupa seremonisine ailesiyle birlikte gelirken 'Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz.' ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli kaleci, kendisi için özel hazırlanan klibi izlerken ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR YIL DAHA"

Bunun üzerine sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Muslera'ya 'bir yıl daha' demesi üzerine taraftar 'sen bizim herşeyimizsin' tezahüratları yaptı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Yapılan tezahüratların ardından Muslera, şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum."

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