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Galatasaray'da duygusal anlar! Icardi'den Muslera'ya çağrı: '1 yıl daha!'

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Icardi
Galatasarayda duygusal anlar Icardiden Musleraya çağrı: 1 yıl daha
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 00:10

Galatasaray'da Yenikapı'da yapılan şampiyonluk kutlamasında Fernando Muslera için duygusal anlar yaşandı. Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kaptanına '1 yıl daha' dedi...

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Galatasaray 25. şampiyonluğunu Yenikapı etkinlik alanında taraftarlarıyla birlikte kutluyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray'ın Urugaylı kaptanı Fernando Muslera, kupa seremonisine ailesiyle birlikte gelirken 'Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz.' ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli kaleci, kendisi için özel hazırlanan klibi izlerken ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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"BİR YIL DAHA"

Bunun üzerine sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Muslera'ya 'bir yıl daha' demesi üzerine taraftar 'sen bizim herşeyimizsin' tezahüratları yaptı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Yapılan tezahüratların ardından Muslera, şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum."

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Icardi

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