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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten transfer açıklamaları! Michy Batshuayi, Oğuz Aydın...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Batshuayi
Galatasarayda Dursun Özbekten transfer açıklamaları Michy Batshuayi, Oğuz Aydın...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 12:01

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluğu için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Puma ile imzaladığı forma sponsorluk anlaşmasının töreninde konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

Bu anlaşma için PUMA'ya teşekkür ederim. Dünyanın en önemli markalarından biri. Yeni fikirlere ve önerilere açıklar. Yaptığımız yeni işbirliği oldukça büyük faydalar sağlayacak. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği olacak. Bizimle aynı hayalleri kurduklarını ve aynı vizyona sahip olduklarını bize hissettirdiler. Bu bizi büyük başarılara götürecek. Hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. PUMA'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum.

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BARIŞ ALPER YILMAZ'A TEKLİF VAR MI?

Takımın omurgasını korumayı düşünüyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok çetin bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz.

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OĞUZ AYDIN YORUMU

Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret.

TETE DAVASI VE BATSHUAYI'NİN DURUMU

Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu bekleme lazım. Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım! Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz.

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#Transfer#Galatasaray#Batshuayi

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