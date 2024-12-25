Galatasaray'da Dursun Özbek'ten taraftara mesaj: Saha dışında da mücadeleye devam

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son iki sezonda kazandıkları şampiyonluklarda birlik beraberlik içinde hareket etmelerinin büyük payı olduğunu ve bu kenetlenmenin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen ‘Sarı-Kırmızı Kareler’ fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreninde konuşan Özbek, 2024-25 sezonunda elde edilecek derecelerin kulüp için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

BiRBiRiMiZE SIKI SARILALIM

“Saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Bizim saha içindeki mücadelemize destek verecek en önemli husus, camiamızın birliğidir. Bu birlikteliği güzel bir şekilde sergiledik. Bunun kanıtı da son iki sezonda Süper Lig’de yaşadığımız şampiyonluklar. Bu birliktelik için sımsıkı sarılalım.”