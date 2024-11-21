Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen, Icardi ve yapı açıklaması: Yapı varsa Galatasaray'a karşı var

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Forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile anlaşan Galatasaray'da imza töreni düzenlendi. İmza töreninde yöneticilerin yanı sıra teknik direktör Olan Buruk da yer aldı.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Özbek; "Galatasaray markası, kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla yan yana gelmeye devam edecek. Bu birlikteliklerin, bizi hedefimiz olan kupalara ulaştıracağına inanıyorum. Anlaşmamız kulübümüze, Pasifik Holding'e ve Türk sporuna hayırlı olsun." dedi.

OSIMHEN CEVABI

Dursun Özbek: Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk sporseverlere böyle bir futbolcuyu izletmekten gurur duyuyoruz. Geçmişe bakın, kimler gelmiş Galatasaray'a. Drogba'sı, Sneijder'i, Hagi'si, Icardi'si... Galatasaray'ın vizyonu budur. Türk insanına dünya yıldızlarını izletme görevi var. Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezon bitiminde bütün kulüpler Osimhen'i transfer etmek ister. Öncelikle harcama limitlerinizin oluşması lazım. Sezon sonuna kadar ligdeki şampyonluğun ve 5. yıldızın peşinde koşacağız. Sonrasında herkesedünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulübüz.

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Fatih Erdoğan (Pasifik Holding): Osimhen'i Napoli'deyken de izliyordum. İlgim var. Başkanımıza ve herkese teşekkür ederim bu transfer için. Osimhen'i izlemek çok başka keyif. Hepimizin gönlünde Osimhen'in Galatasaray'da devam etmesi var ama birçok faktöre bağlı bir konu bu. Biz burada güzel bir başlangıç yaptık. Geleceği bilemeyiz, hep birlikte göreceğiz. Galatasaray için en iyisi olsun.

Abdullah Kavukçu: Transfer sadece transfer döneminde olmuyor. Vizyona bir başkanımız var. Onun liderliğinde İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve ben bu konularla ilgileniyoruz. Galatasaray bir futbolcuyu isterse biz o masada oluruz. Başkanımızın o vizyonu var. Hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçteyiz. Tüm Galatasaray ailesi birlik olursa daha çok Osimhen'ler gelebilir. Birlik beraberlikle bunu başarabileceğimize inanıyorum.

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"ICARDI'YE 'MART AYINDA BEKLİYORUM' DEDİM"

Dursun Özbek: Icardi, bizim için çok önemli bir futbolcu. Katkısını herkes biliyor. Ayrıca bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisi ve futboldaki başarısıyla çocukları Galatasaraylı yapmıştır. Bizim için çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir ameliyat olacak. En kısa sürede geri dönmesini diliyoruz. Galatasaray'ı çok seviyor. Oyunundan, arkadaşlarıyla diyaloğundan bunu görmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven futbolcuya yönetim olarak da gereken ilgiyi gösteriyoruz. İnsani olarak yaşadığımız diyaloglar bunu normalin üzerine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, üzülmemesini, Galatasaray'ın onun yanında olduğunu, Mart ayında onu takımda beklediğimi söyledim. Sarıldık. Ben onun babası yaşındayım, o sevgiyi ve şeftaki en kötü zamanında da gösterdim. Sahalara çabuk dönmesini bekliyoruz.

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"YAPI VARSA GALATASARAY'A KARŞI VAR"

Yapı yapı yapı... Herkesin ağzında. Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı bir yapıdır.

YABANCI VAR AÇIKLAMASI

Yabancı VAR geçmişte uygulandı. Tamamen TFF'nin inisiyatifindeki bir husus. TFF'nin kararına karşı çıkmayız.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN EN KISA SÜREDE ÇIKACAĞIZ"

Bankalar Birliği'yle ilgili Florya sürecini bekliyoruz. Süreç biraz gecikti. O ihalenin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. Bu yapılandırmadan çıkma isteğimize bağlı olarak farklı planlar da geliştirdik. Bütün kulüplerin b yapılandırmadan çıkma hedefi var. Herkes çalışma yapıyor. Biz çok evvelden başlamıştık. Alternatif çalışmalarımız da var. Yılbaşından önce de çıkmayı hedefliyoruz. Tarih veriyorum ama nazar değiyor. Kesin bir tarih vermemekle beraber bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağımızı söyleyebilirim.

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DOĞU PERİNÇEK VE ÇİN'DEN SPONSORLUK SÖZLERİ

Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Görüşme yaptık. Galatasaray'ın Uzakdoğu'da özellikle Çin'de yapacağı anlaşmalara destek vereceğini söyledi. Bazı isimler de verdi. Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası. Dünyada bilinirliği en yüksek Türk spor kulübü. Doğu bey de gittiği yerlerde Galatasaray'a olan ilgiyi görüyor. Galatasaraylı olduğu için de bunların olabileceğini gördü ve bize geldi. Çok önemli iki sponsorluk için görüşmelerimiz sürüyor. Kısa sürede sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Belki Çin'e de bir ziyaretimiz olacak. Doğu beye teşekkür ediyorum.