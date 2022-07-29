Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in hamlesi Kerem Aktürkoğlu'nu sevindirdi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun eski başkan Burak Elmas tarafından sözleşmesinde iyileştirmeye gidilmiş ve 5 yıllık yeni kontrat yapılmıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN İYİLEŞTİRME

Göreve geldikten sonra kolları sıvayan yeni başkan Dursun Özbek, ilk olarak Kerem Aktürkoğlu ile görüşmüştü.

Fanatik'in haberine göre, normalde bu sezon yıllık 10 milyon TL alacak olan Kerem'e iyileştirme yapıldı.

YÜZDE YÜZ ZAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na zam sözü verdiği, yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 20-21 milyon TL seviyesine çıkarılacağı öğrenildi.

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Maaşına yüzde yüz zam alan Kerem'in idmanlarda daha hırslı olduğu ve mutlu olduğu öğrenildi.