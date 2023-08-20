Galatasaray'da Dursun Özbek'ten hakemlere sert tepki: Ayıp yahu!

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Hakem yönetiminin iyi olmadığına vurgu yapan Başkan Dursun Özbek'in değerlendirmeleri şu şekilde:

Deplasmandaki ilk maçımızı zor kazandık. Hakemlerin hareketlerini, kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir bu maçların tamamını izliyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Türk futbolunun geleceği için şu maçta verilmeyen kartları, verilen, verilmeye penaltıları lütfen kanallarınızda dile getirin. Bu işle başka türlü başa çıkmak mümkün değil. Tekrar tekrar izledim. Trezeguet 18. dakikada Sacha Boey’e dirsek atıyor. Ne hakem farkında ne VAR farkında ne de AVAR farkında. Denswill Mertens’e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı.

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Atak yapıyoruz, atağı kesiyor ve lehimize faul veriyor. Avantaj oynatmak diye bir şey var. Bu kadar senelik hakemsin. 21 tane faul yapmışız, 21 faul çalmış, 7 tane Trabzonspor’a çalmış. Muslera ceza sahası içinde hakeme geliyor, sarı kart! Adam ceza sahasının içinde ve terk etmiyor.

Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz, oyunun görselliğini artırıyoruz. Her maçta 50 bin taraftar geliyor. İnsanları futbola doyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü zorluğa, maliyetine katlanarak insanlara bu zevki vermek istiyoruz.

Futbol akıcılığı ve güzelliği içinde işte böyle bir hakem çıkıyor. Kendini yere atana faul çaldı. İnce ince Galatasaray’ı doğramak için elinden geleni yaptı. Atilla Karaoğlan’ı tebrik ediyorum. Bir görev bundan iyi yapılamaz. Ayıp yahu! Birileri işi sıkı tutuyor. Daha sezonun ikinci maçını oynuyoruz.

Her şeye rağmen, ne yaparsa yapsınlar Galatasaray’ın hedefi belli. Galatasaray’ı bu hedeflerinden kimse çeviremez. Buradaki oyunu sizler de izlediniz. Hakemleri de yeneceksin diye bir laf var ya… Hakemleri de yenmek zorunda kalıyoruz. O seviyeye geldik. Buradan TFF’ye sesleniyorum. MHK yetkililerine sesleniyorum. Açın maçı defalarca seyredin. Bu sistemle, bu şekilde memnunsanız yorumunuzu yapın. Bu maçta başkanın dediği gibi bir şey yok diye cevap verin!

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Zorlu bir maç. Trabzonspor bizim kardeş kulüplerimizden bir tanesi. Ertuğrul Başkan buradaydı. Görüştük, konuştuk ve güzel vakit geçirdik. Başarılar diledik birbirimize ve maça çıktık.

Çok iyi bir takımımız var. Avrupa’da ve Türkiye’de mücadele ediyoruz. Bu maçı galip bitirdik; fakat öyle anlar yaşandı ki… Bunun takipçisi olacağız.

Hepimizin konuşurken dikkatli olmasında gerek var. Büyük camiaları temsil ediyoruz. Bu arada TFF'nin de en az bizim kadar dikkatli olması lazım. En MHK, ey hakemler! Benim söylediklerim doğruysa, yönetmeliklerinize bakın görelim. Eğer bizim söylediklerimiz haksızsa, başkan yanlış konuştu deyin ve ceza gerekiyorsa ceza verin. Ben kulübümün haklarını savunmak ve sahadaki yanlışları işaret etmek için bu konuşmayı yapıyorum. TFF bundan alınganlık gösterip bana ceza vermeye kalkarsa kendi tercihidir.

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