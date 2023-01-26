Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Erden Timur'a destek! 'Kulübe 30 milyon dolar verdi'

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ’nin, son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladığını belirtirken bunda yayın, sponsorluk ve sezon başındaki satış gelirlerindeki düşüşün önemli etkisinin olduğunu söyledi. Geçmişe bakarak, 50 milyon Euro gelirin olmamasına rağmen başarı odaklı bakış açılarının değişmediğini ifade eden Özbek “Ben bu açıklamayı yapmak zorunda olduğum için söylüyorum. Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil, buraya geldiyseniz bunun altından kalkmanız ve kulübü layık olduğu şekilde yönetmeniz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI VER

Sarı kırmızılıların 1 numarası, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un kulübe verdiği katkı ile ilgili olarak da şunları söyledi “Erden Timur, kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden, kulübe destek vermiştir. Bunun mertebesi de 30 milyon dolar civarındadır. Projeler yapıyoruz, kendisi inşaat şirketinin sahibi olduğu için, proje desteği veriyor. Maddi destek veriyor. Büyük projeler yapıyor. Bunu Galatasaray’a yansıtıyor. Futbolla ilgili, gecegündüz koşuyor. Ne istiyoruz, nedir yani? Yiğidi öldür de hakkını da ver.”

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