Galatasaray'da Dursun Özbek'ten başkanlık açıklaması: 'Evet adayım!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Futbol A Takımı forma yan sponsorluğu için yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"MEDYADA HER GÜN YENİ FUTBOLCU YAZILIYOR"

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik. Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor. Transfer ve Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz. Gelecek için Allah hayırlısını nasip etsin.

Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu. Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık. 12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın. Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti."

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Galatasaray her zaman öncü olmuştur. Sahada rekabet ederken, kulüp yönetiminde de sürdürebilir, güçlü bir yapıyı benimser. Attığımız bu imza kulübü sağlam temeller üzerine inşa etmenin bir başka göstergesidir. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Ayrıca Ali Sami Yen'in misyonu ile yetiştirici kulüp olmak gibi özelliği var. Türkiye'de voleybol ve diğer branşlarda oynayan birçok sporcu Galatasaray kökenli."

"TÜRK SPORU İÇİN DE HAYALLERİMİZ VAR"

"9 yıl, 8 gün önce... Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübü... Elbette her iş hayallerle başlar. 9 yıl, 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak ve peşinde koşmak önemli. Burada bir zaman faktörü de var. Hayalleri gerçekleştirmek için zaman da gerekli. Sadece sportif olarak değil; finansal yapı ve tesisleşme için 9 yıl, 8 gün önceden hayallerim vardı.

Bugün tek tek o hayallerin gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki 9 yıl, 8 gün için de hayallerimiz var. Türk sporu için de hayallerimiz var. 121 sene önceki hayallerimiz ve misyonumuz için devam edeceğiz.

Önümüzdeki 9 yıl, 8 gün içinde Galatasaray bambaşka bir yerde olacak. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum; birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım."

"AYNI CİDDİYETLE LİG, KUPA VE AVRUPA'DA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sezon başında istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak amacınız belliyse, bir maçla vazgeçmezsiniz. Bugün takım başarılı şekilde devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyetle lig, kupa ve Avrupa'da devam edeceğiz. Hiçbir şey bir maçla bitmez. Çetin bir yoldayız, konsantrasyonu elden bırakmadan bugüne kadarki aynı tutumu korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değildir. Hedefe doğru ciddiyetle yürümeye devam edeceğiz. Teknik kadroma, oyunculara, camiama bu mesajlarım."

"ADAY OLACAĞIM"

"Seçimi konuşmak için çok erken. Aday olacağım. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz inşallah dönem geldiğinde de listemizi açıklamış olacağız."

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MESAJLAR GELDİ"

"Juventus ile Play-Off maçı bir daha karşımıza gelir mi, gelmez mi bilinmez. Yaşanan zaman dilimi olarak harika bir durum. Elbette Galatasaray Avrupa'da yine böyle zaferler yaşayacak. Hep beraber mutlu olduk ve tarihte bu tip mutluluklar oldu. Benim ifade etmek istediğim, o zaman dilimindeki mutluluk. Galatasaray taraftarı olmayan insanlardan yüzlerce mesaj aldık. Türk insanını mutlu ettik. Bu bir milli meseledir. Türk insanı da mutlu oldu. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanları da keyfe boğduk ve bizim oyunumuzdan çok mutlu oldular."

