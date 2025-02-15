Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 2 haftalık sıkıyönetim!

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Galatasaray'ın n UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off mücadelesinde AZ Alkmaar karşısında aldığı şok yenilginin ardından sarı kırmızıların başkanı Dursun Özbek hemen duruma el attı.

Rövanş için avantajlı bir skor alma hedefiyle gittiği Hollanda’da farklı mağlubiyet yaşayan sarı kırmızıların başkanı maçın ertesi günü yani dün saat 10.00’da yönetim kurulunu acil olarak topladı. Dursun Özbek, Çaykur Rizespor AZ Alkmaar rövanşı ve Fenerbahçe derbisini barındıran 2 haftalık süreçte çok kritik maçlara çıkacaklarını belirterek sıkıyönetim ilan etme kararı verdi.

ÖNCELİK RİZE'DE MORAL KAZANMAK

Cimbom'da öncelikli hedef AZ Alkmaar maçının yarattığı moral bozukluğunu Süper Lig’de Çaykur Rizespor maçında atarak Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi ezeli rakiple aradaki puan farkını korumak. Sonra ise AZ Alkmaar ile 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacak rövanş maçında tur şansını sonuna kadar zorlamak. 4-1 skorun yarattığı dezavantaja rağmen Dursun Özbek takıma inancını ifade ederken “Hollanda’da bazı talihsizlikler yaşandı ama rövanşta oyuncular ellerinden geleni yapacaklar. AZ’yi eleyecek gücümüz var. Bundan şüphe duymuyorum” dediği öğrenildi.

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BURUK DA 'ÜMİDİMİZİ KESMEDİK' DEMİŞTİ

Dursun Özbek, yönetimle gerçekleştirdiği zirvede şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı kırmızılı kulübün 1 numarası Çaykur Rizespor’un ardından Fenerbahçe maçını kazanacaklarının altını çizerken “Bu iki maçta alacağımız 6 puanla şampiyon olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da AZ Alkmaar karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada tur şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını “Ümidimizi kesmedik. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız. İkinci maçı çevirmek için oynayacağız” sözleriyle ifade etti.