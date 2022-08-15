Galatasaray'da Dursun Özbek’le Okan Buruk karşılıklı güven verdi! Eksikler bir an önce giderilecek...

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2022-23 sezonunun seyircisi önünde ilk maçı olan Giresunspor mücadelesini kaybeden Galatasaray’da karşılaşmanın tamamlanmasının ardından statta başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Başta statta maçı izleyen 45 bin 484 biletli seyirci olmak üzere tüm sarı kırmızılıları şoke eden yenilgi sonrasında Galatasaray’da başkan Dursun Özbek, teknik direktörü Okan Buruk ile transfer çalışmaları, takımın durumu, planlar üzerine kısa bir toplantı yaptı.

Eksikler bir an önce giderilecek

Mağlubiyet nedeniyle eleştiri sesleri yükselse de Özbek, bu görüşmede Buruk’a olan güvenini dile getirdi. Galatasaray Başkanı, sarı kırmızılı teknik adamın talep ettiği bir stoper, bir forvet ve kanat bölgesine takviye yapılacağını belirtip “Eksiklerimizi en yakın zamanda gidereceğiz” dedi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Andreas Hanche Olsen’in transferi hafta içinde bitirip Norveçli stoper takıma dahil edilecek.

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Midtsjö-Emre kulübeye çekilecek

Okan Buruk ise toplantıda Mertens ile Torreira’nın önümüzdeki hafta ilk 11’de görev alacak düzeye gelmesi ile daha güçlü bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Takımın fizik kalitesini de yukarı çekeceklerini belirten Okan Buruk, geçiş oyunlarını da daha güçlü şekilde ortaya koyacaklarını belirtti.

Tecrübeli teknik adamın Ümraniyespor deplasmanında Fredrik Midtsjö yerine Lucas Torreira’ya, Emre Akbaba yerine ise Dries Mertens’e ilk 11’de görev verecek.