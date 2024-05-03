Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesi belli oldu! Erden Timur...

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25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, seçim için yönetim kurulu listesini hazırladı. Özbek'in listesinde asil şu isimler yer aldı: "Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde yönetim kurulunda, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetpe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora."

Öte yandan mevcut Başkanvekili Erden Timur ve son günlerde yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak listede yer almadı.

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ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Divan Kurulu çıkışında gazetecilerin Erden Timur ile ilgili sorularına yanıt veren Özbek; "Erden Timur'la ben 7 senedir beraber çalışıyorum. Bir Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet etmekten geri duramaz. Dışarda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçim sonrası, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz." dedi.

"SEÇİM DÖNEMLERİ GALATASARAY İÇİN BAYRAM DÖNEMLERİDİR"



Daha sonra basın mensuplarına açıklamaları bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü seçim dönemine giriyor. 3 Mayıs itibarıyla başkan adayları listelerini hazırladılar. Biz de onun için bugün buradayız. Listelerimizi hazırladık, divana teslim ettik. Seçim dönemleri Galatasaray için bayram dönemleri. Herkes 25 Mayıs’ta oyunu kullanarak yeni yönetimi seçmek üzere bir araya gelecek. Burada amacımız Galatasaray’ın demokratik geleneği çerçevesinde çok adaylı bir seçim her zaman Galatasaray açısından en önemli husustur. Herkes Galatasaray sevdalısı. Galatasaray’a daha iyi hizmet vermek için bu yarışa giriyor. Biz de o amaçla bu yarışın içindeyiz. Kararı verecek olan genel kuruldur. Biz iki senelik dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun seçeceği listeler hizmet vermeye devam edecektir. Ben bu seçiminin döneminin Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde benle birlikte çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok fedakar bir çalışmayla hizmet verdiler. Genel kurul üyelerimiz Galatasaray’ın birlik ve beraberliği için bizi desteklediler. Taraftarlarıma da büyük teşekkür gönderiyorum. Her maç dolu tribünde oynadık. Bundan sonraki dönemde de bu desteği bizden esirgememelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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"İLGİLENDİĞİMİZ KONU ŞAMPİYONLUK"



Futbolda son düzlüğe geldiklerini söyleyen Özbek, "Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarlarımızı oraya bekliyorum. Bizim için çok önemli. Süper Lig’de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Biz tüzük gereği seçim dönemi aynı döneme geldi. Şu andaki ilgilendiğimiz konu bu. Şampiyonluk döneminde konsantrasyonumuzun bozulmaması ve önemli hedefimizin şampiyon bitirmek olduğunu düşünüyorum. Mayıslar bizimdir. Bu mottoya uygun olarak bütün camianın, taraftarlarımızın birlik halinde başarılı tamamlamamızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Sportif AŞ’de görev dağılımın seçimden sonra olduğunu belirten Başkan Özbek, "Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray için en faydalı olacak, Galatasaray için en iyisini yönetecek. Gelen yeni yönetimin de buna çok dikkat edeceğini düşünüyorum. Hiç kimse Galatasaray sevdasının önüne geçemez. Bütün kurullar seçim sonrası teşkil edecek" dedi.

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