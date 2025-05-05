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Galatasaray’da Dursun Özbek’e ‘başkanlık’ çağrısı

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Başkanlık
Galatasaray’da Dursun Özbek’e ‘başkanlık’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 16:42

Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa adım adım ilerlerken, diğer yandan da gelecek sezon yapılacak seçimli genel kurula dair sürece girmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek’e camiadan talep geldi.

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Galatasaray ligde son dört haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde girdi.

Üst üste üçüncü şampiyonluğuna ve beşinci yıldıza koşan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Aydın Özbek’e de baskı var.

Camianın önde gelen isimleri bir yıl daha görev süresi bulunan Dursun Aydın Özbek’in bir dönem daha başkanlık yürütmesini istiyor.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte görev yapmış eski başkanlar ve camianın önde gelen isimleriyle sık sık bir araya geliyor.

Sarı-kırmızılı kulübün durumu ve geleceği adına fikir alışverişi yapan Özbek projelerini bu ‘istişare kurulu’ndaki isimlerle de paylaşıyor.

PROJELERİ BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Galatasaray’ın önde gelen isimleri ise sürdürülebilirlik ve istikrar vurgusu yaparak Özbek’in bir dönem daha aday olması gerektiğini düşünüyor.

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Riva, Mecidiyeköy gibi başlanan projelerin bitirilmesinin öneminin altı çizilirken Florya Projesi’nin yanı sıra ‘Aslantepe Vadisi’ projesi de büyük ilgi çekti.

RAMS Park’ın sol yanındaki bölgeye voleybol salonu, basketbol salonu, yüzme havuzu gibi tesisler inşa etmeyi planlayan Cimbom bu bölgeyi yaşam alanına çevirmeyi planlıyor.

Camiada bu projeler için Başkan Özbek’in bir yılın sonrasında da görev süresinin devam etmesi yönünde bir düşünce hakim olmuş durumda.

Başkan Özbek ise gelecekle ilgili kararını henüz vermiş değil. Özbek bu kararı ailesiyle masaya yatırdıktan sonra verecek.

 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Başkanlık

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