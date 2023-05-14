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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Erden Timur’dan takıma rehavet uyarısı: Daha şampiyon olmadık...

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Erden Timur
Galatasarayda Dursun Özbek ve Erden Timur’dan takıma rehavet uyarısı: Daha şampiyon olmadık...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Galatasaray’da Başkan Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Timur’dan takıma rehavet uyarısı geldi. Özbek ve Timur motivasyonun korunması gerektiğine vurgu yaparken “Hedefe ulaşacağımıza ve sezon sonunda 23. şampiyonluğumuzu yaşayacağımıza eminiz. Ancak henüz yarış bitmedi. Bu hava rehavete neden olmasın. Kalan maçlarımızı da kazanıp bu haklı başarıyı taçlandıralım” dedi.

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Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala 5 puan farkla lider durumda olan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’dan takıma rehavet uyarısı geldi. Sarı kırmızılı takımın son virajda sağladığı puan üstünlüğü ve rakiplerine oranla avantajlı durumda olması sonrasında şampiyonluğa ulaştığına dair yaratılan algı ve hava başkan Özbek’i rahatsız etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı oyunculara özel bir konuşma yaptı.

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ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK ANCAK HENÜZ GARANTİLEMEDİK

Dursun Özbek de Erden Timur da sarı kırmızılı takıma, “Hedefe ulaşacağımıza ve sezon sonunda 23. şampiyonluğumuzu yaşayacağımıza eminiz. En başında olduğu gibi size ve Okan hocamıza güveniyoruz. Bu başarıyı da, şampiyonluğu da hak eden sizler, yani Galatasaray. Ancak henüz şampiyon olmadık. Bu hava, yaratılan ortam sizin motivasyonunuzu bozmasın. Rehavete neden olmasın.

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Kalan maçlarımızı da kazanıp bu haklı başarıyı taçlandıralım” diyerek olası bir rehavetin önüne geçmek adına konuşma yaptı.

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3 MAÇTA ALINACAK 9 PUAN CİMBOM İÇİN YETERLİ OLACAK

Süper Lig’de bitime 5 hafta kalırken son maçı Hatayspor ile olan sarı kırmızılılar hükmen galip sayılacağı bu mücadelenin dışında 4 kez sahaya çıkacak.

Sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Cimbom’a ilk 3 maçta alacağı galibiyetler yetecek. Sarı kırmızılılar 9 puanı hanesine yazdırması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak. 3’te 3 yapılması durumunda Galatasaray 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Erden Timur

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