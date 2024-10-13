Galatasaray'da Dursun Özbek: Rakiplerimiz sponsorluktan çok korkmuş, hep onu konuşuyorlar

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023-24 sezonunda kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını belirtirken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş’a göndermede bulundu. Dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün durumuyla ilgili olarak bilgiler paylaşan Özbek şunları söyledi: “Toplam 287 milyon Euro ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon Euro’ya ulaştı.

HEDEF 1 MİLYON FORMA SATMAK

MAğazacılıktaki sürekli büyüme halini 79 milyon Euro’luk ciro ile devam ettiriyoruz. Geçen sezon 701 bin 365 forma satarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sezon 412 bin 926 satmış durumdayız. 1 milyon forma satış hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı anlaşmalarında 75 milyon Euro’ya ulaştık. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan gelirimiz yaklaşık 25 milyon Euro’ya ulaştı. Stadyum isim hakkı gelirlerinde yeniden 9 milyon Euro seviyelerine geldik.”

Haberin Devamı

O ŞİRKETLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİK

Sarı kırmızılıların başkanı çok tartışılan forma sırt sponsorluğu ile ilgili olarak “Sözleşme imzaladığımız şirket, Avrupa’da birçok kulüple de sözleşme imzalayan dijital spor haber portalı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yazılı onay aldık. Birtakım iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonun izni iptal edince biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmesin. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık” dedi.

SABAH AKŞAM KONUŞUYORLAR

G.Saray Başkanı Dursun Özbek söz konusu sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamalara da şu sözlerle yanıt verdi: “Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler."

Haberin Devamı

KARABORSANIN SORUMLUSU BiZMiŞiZ GiBi ALGI YAPILIYOR

İç saha maçlarında kulüp tarafından satılan ortalama bilet sayısının 1549 olduğunu belirten Özbek “Her şeyin kaydı var. Bu yapılanlara ‘dedikodu’ diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam” dedi.

“Stadımızın toplam kapasitesi 53 bin 978 kişi. Satılabilir toplam koltuk sayısı 50 bin 168’dir. Geçen sezon bunların 41 bin 614’ünü kombine bilet olarak sattık. Tüm satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554, kulübe devredilen kombine koltuk ortalaması 6 bin 166. Yani maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama 14 bin 720’dir. Bunların ortalama 11 bin 458’i Passolig üzerinden yapılıyor. Kulüp tarafından ise ortalama bin 549 koltuk satıldı.

Haberin Devamı

TESPiT EDiLMESi ÇOK KOLAY

Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var. Söz konusu yakıştırmalarla ilgili bize bilgi ve belgeler ulaşması halinde olayları ve failleri tespit etmek çok kolay. Bu yapılanlara ‘dedikodu’ diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Bilgi ve belgeyi sorduğumda duyum olduğu söyleniyor. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam.

SABIRLI OLUNMASI GEREK

Karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konu, hem yönetim kurulumuz hem de camiamız için çok önemli. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizlerden bu konuda sabırlı olmanızı istiyorum.”

Haberin Devamı

STADA ATATÜRK ALi SAMi YEN VE TEVFiK FiKRET HEYKELi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek kısa sürede hayata geçirecekleri heykel projesi için de şunları söyledi: “Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin TEM’e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret’in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak.”