Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı!

Haberin Devamı

Dursun Özbek, Galatasaray'da yapılacak seçim öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özbek, "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı;

Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır

Haberin Devamı

Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu.

1.5 MİLYAR TL'LİK CİRO

Kadın futbolda geçen sene ligi lider bitirdik ama play-off'ta şansız bir şekilde şampiyon olamadık. Bu sene play-off yok ve 2 puanla lideriz. Tüm taraftarlarımızı 5 Mayıs'ta oynanacak maça davet ediyorum. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum. 100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum.

Haberin Devamı

FLORYA ARAZİMİZ ÖNEMLİ

Hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibariyle ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesisimiz bundan yıllar evvel kulüp kazandırılmış fakat futbolun geldiği ekonomik seviye ve rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun için Florya'daki arazimizin ekonomik değeri çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını çok daha iyi şekillendirecek bir finans yapısına kavuşacağını bilmenizi isteriz.

Kadın ve erkek voleybolda Galatasaray'ı yurt dışında temsil etme hedefine ulaşmış bulunuyoruz. Su topunda erkek ve kadınlarda ligde lideriz. Hedefimiz şampiyon olmak. Erkek takımımız Challenger Cup'ta bugün final maçına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum ve kupayı Galatasaray'a getireceklerine inanıyorum.

Haberin Devamı

Yüzmede geçen yıl şampiyonluk kupasını alarak 7 yıllık hasrete son verdik. Tüm Galatasaray sevdalılarının aynı platform altında toplanacağı dijital bir dönüşüm projesi altında çalışıyoruz. Dünyamızın geleceği için en önemli konu olan sürdürülebilirlik bizim de günümüzde. Kulüp olarak karbon ayak izimizi milimize etmek üzere bir çalışma grubu kurduk. İlk olarak stadımıza yaptığımız güneş paneliyle yaklaşık %25 elektrik tasarrufu kurduk