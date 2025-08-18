×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz iddialarına son noktayı koydu! İstenen bonservis ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:41

Galatasaray Başkanı Dursun, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

Galatasaray'da sezona müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarındaydı. İngiltere ve İtalya’dan talipleri bulunan Barış konusunda masadaki en ciddi teklif ise Suudi Arabistan’dan gelmişti. 

BARIŞ'A SENELİK 10 MİLYON EURO, GALATASARAY'A 30 MİLYON EURO

Barış’a senelik 10 milyon euro net maaş öneren NEOM SC, bonservis olarak da 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

GALATASARAY 45 MİLYON EURO İSTİYOR

Barış’ı kolay kolay bırakmak istemeyen Başkan Dursun Özbek, 45 milyon Euro’nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmüyor.

NEOM SC yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Barış’ın satıldığı senaryoda Galatasaray, kanat bölgesine mutlaka takviye gerçekleştirecek. Bir yandan da her ihtimale karşı kenar için havuzdaki oyuncular üzerinden liste yapılıyor.

OKAN BURUK: 'BU SENE GİTME'

Teknik direktör Okan Buruk’un teknik kararı ise Barış Alper’in mutlaka kalması yönünde. Hatta başarılı hocanın, öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve “Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde iddialı şekilde yer alacağız. Çıkışını Devler Ligi’nde de sürdürüp, sonrasında gideceksen Avrupa’nın önemli kulüplerinden birine gitmeni isterim” dediği öğrenildi.

