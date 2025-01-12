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Galatasaray'da Dursun Özbek: Ateş altındayız, birleşmeliyiz

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasarayda Dursun Özbek: Ateş altındayız, birleşmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Kulüp divan kurulu toplantısında üyelere seslenen Dursun Özbek, zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, “Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. 3 bine yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Lütfen toplantılara katılın” dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yapılan divan kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirten Özbek, “Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3 bine yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın” dedi.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KONUŞACAĞIM

Kulüp olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini ima eden Özbek, “Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin” ifadelerini kullandı. Gelecek hafta birçok konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyen Özbek, “Orada tartışmayı ve konuşmayı uygun gördüğüm konular var” diye konuştu.

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ŞENER ŞEN DiVAN ÜYESi OLDU

Galatasaray Kulübü’nde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için dün berat takdim töreni düzenlendi. Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törende, kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye beratları takdim edildi. Divan üyeliğine hak kazananlar arasında sanatçı Şener Şen de yer aldı. Beratını kulüp başkanı Dursun Özbek’ten alan Şen, “Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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